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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежана Мороз - в проекте "Белорусская Super женщина" Когда работа - это состояние души, а главное желание - помочь тем, кто в этом остро нуждается! Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" много лет...

Когда работа - это состояние души, а главное желание - помочь тем, кто в этом остро нуждается! Героиня новой серии проектамного лет руководит Барановичским центром социального обслуживания. В профессию пришла по зову сердца и сегодня внедряет новые формы работы, чтобы эффективно помогать людям.Подробности - сегодня в вечернем эфире на