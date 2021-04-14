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В Минске обсудили новую редакцию Кодекса об образовании

14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании. В дискуссию вовлечены представители власти, педагоги,  родители, чтобы рассмотреть назревшие изменения с разных углов. Встреча прошла в Октябрьском районе столицы. На обсуждении - около 20 пунктов, которые были внесены в том числе  родителями, среди них дистанционное обучение, переход на всеобщее среднее образование, а также пункт о порядке предоставления информации об учебном процессе. 

Конечно, это и вопросы либерализации процесса - учитель-ученик-родитель. Чтобы ученики могли спокойно учиться, родители были  уверены, что их научат, а учитель уверен, что в его работу не вмешаются, и он будет выполнять свои обязанности.

Напомним, родительское сообщество было взбудоражено интерпретацией пункта в некоторых телеграм-каналах: якобы,  согласно новому документу, родителей ограничат в правах. Однако по факту меняется только регламент предоставления информации. Например, учреждение образования будет обозначать даты, когда родитель сможет обратиться за информацией, чтобы не мешать учебному процессу. 

 
 
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В Беларуси продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании. В дискуссию вовлечены представители власти, педагоги,  родители, чтобы рассмотреть...
 
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