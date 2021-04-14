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Алексей Авраменко проведет приемы граждан в Совмине
14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ апреле продолжатся приемы граждан в Совмине.
Сегодня с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Личный прием будет проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра. Телефон: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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В апреле продолжатся приемы граждан в Совмине. Сегодня с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Личный прием будет...
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