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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании Обсуждение новой редакции Кодекса об образовании продолжается, он прошел первое чтение. И на разных площадках идут дискуссии с педагогическим и родительским...

Обсуждение новой редакции Кодекса об образовании продолжается, он прошел первое чтение. И на разных площадках идут дискуссии с педагогическим и родительским сообществами, чтобы учесть все мнения, а также посмотреть на подходы в образовании с разных углов. Накануне круглый стол прошел в Октябрьском районе. Кстати, и педагоги, и родители активно подключились к обсуждению и внесли собственные предложения.Их более 20. Они затрагивают очень широкий спектр вопросов. Кодекс об образовании - один из самых главных законопроектов, который имеет принципиальное значение. Система образования является системообразующей основой любого государства, любого общества. Поэтому от качества кодекса будет зависеть, как будут идти дела и в нашем государстве.Отметим, новации, которые сейчас вынесены на обсуждение затронут работу вузов, колледжей, школ и детских садов. Все изменения продиктованы временем. В частности, среди них - упрощение процедуры оформления ребенка в школу, обязательное получение общего среднего образования, внедрение инклюзивных подходов.