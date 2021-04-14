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Продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании
14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбсуждение новой редакции Кодекса об образовании продолжается, он прошел первое чтение. И на разных площадках идут дискуссии с педагогическим и родительским сообществами, чтобы учесть все мнения, а также посмотреть на подходы в образовании с разных углов. Накануне круглый стол прошел в Октябрьском районе. Кстати, и педагоги, и родители активно подключились к обсуждению и внесли собственные предложения.
Их более 20. Они затрагивают очень широкий спектр вопросов. Кодекс об образовании - один из самых главных законопроектов, который имеет принципиальное значение. Система образования является системообразующей основой любого государства, любого общества. Поэтому от качества кодекса будет зависеть, как будут идти дела и в нашем государстве.
Отметим, новации, которые сейчас вынесены на обсуждение затронут работу вузов, колледжей, школ и детских садов. Все изменения продиктованы временем. В частности, среди них - упрощение процедуры оформления ребенка в школу, обязательное получение общего среднего образования, внедрение инклюзивных подходов.
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Обсуждение новой редакции Кодекса об образовании продолжается, он прошел первое чтение. И на разных площадках идут дискуссии с педагогическим и родительским...
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