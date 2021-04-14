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В Гомельской области проходит пресс-тур белорусских блогеров
14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазвитие территорий, пострадавших после аварии на ЧАЭС. В Гомельской области проходит пресс-тур белорусских блогеров. Первой точкой информационного маршрута стало одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. Здесь гости смогли оценить качество продукции и ознакомиться с системой ее контроля.
Сегодня белорусские блогеры отправятся в Полесский радиационно-экологический заповедник. Там они побывают в музее, ознакомятся с научно-экспериментальной деятельностью, а также посетят животноводческую ферму по разведению племенных лошадей.
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Развитие территорий, пострадавших после аварии на ЧАЭС. В Гомельской области проходит пресс-тур белорусских блогеров. Первой точкой информационного маршрута...
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