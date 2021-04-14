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Сотрудниками ГУБОП выявлен 25-летний наркодилер и революционер
14.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудники милиции продолжают устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов, а также активных участников беспорядков. В ходе работы сотрудники ГУБОП выявили 25-летнего минчанина, который участвовал в незаконных акциях. Минувшей осенью вместе с другими протестующими он выходил на проезжую часть и блокировал движение транспорта.
По оперативной информации, задержанный успел поработать и курьером интернет-магазина по продаже психотропов. Парень признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
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Сотрудники милиции продолжают устанавливать администраторов деструктивных телеграм-каналов, а также активных участников беспорядков. В ходе работы сотрудники...
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