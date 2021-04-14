Пятый свидетель из СИЗО КГБ: в суде по делу Бабарико идут допросы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Допросы свидетелей продолжились в среду по уголовному делу бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора бабарико и еще семи обвиняемых, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня в суде допрашивают пятого по счету свидетеля. Женщина ранее она была одним из руководителей компании, которая фигурирует в материалах дела. Данный свидетель, как и четверо предыдущих, в настоящее время находится под стражей в СИЗО КГБ, так как проходит по другому уголовному делу.

Свидетель отказалась давать показания в форме свободного рассказа и предложила прокурору задавать ей вопросы.

Как следует из ее показаний в суде, с некоторыми фигурантами этого уголовного дела она была знакома с конца 90-х годов, в том числе и с Бабарико.

По словам свидетеля, в 2006 году она долго искала работу, и в 2007-м решила обратиться к своему старинному приятелю Сергею Добролету, с которым ранее работала в одном банков с государственной формой собственности. Переговоры о том, что она будет работать одним из руководителей компании, где учредителем была латвийская офшорная компания, прошли в кабинете Бабарико.

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