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2,5 года «домашней химии» дали учительнице с 30-летним стажем из Иваново за клевету на милиционеров
14.04.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 апреля в Иваново огласили приговор учительнице местной школы Елене Пуцыкович, которая обвинялась в клевете на сотрудников милиции.
Педагога с 30-летним стажем признали виновной и назначили два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Именно такое наказание запрашивал прокурор, сообщила TUT.BY обвиняемая.
Елену Николаевну также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВД Александра Задорожного и начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша.
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Ее также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.
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