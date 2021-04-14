2,5 года «домашней химии» дали учительнице с 30-летним стажем из Иваново за клевету на милиционеров

Источник материала: Tut.by

14 апреля в Иваново огласили приговор учительнице местной школы Елене Пуцыкович, которая обвинялась в клевете на сотрудников милиции.



Елена Николаевна (в первом ряду вторая слева) на суде. Фото: «Першы рэгіён». Фото: Першы Рэгіён

Педагога с 30-летним стажем признали виновной и назначили два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Именно такое наказание запрашивал прокурор, сообщила TUT.BY обвиняемая.

Елену Николаевну также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВД Александра Задорожного и начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша.