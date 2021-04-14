ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

2,5 года «домашней химии» дали учительнице с 30-летним стажем из Иваново за клевету на милиционеров

14.04.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

14 апреля в Иваново огласили приговор учительнице местной школы Елене Пуцыкович, которая обвинялась в клевете на сотрудников милиции.


Елена Николаевна (в первом ряду вторая слева) на суде. Фото: «Першы рэгіён». Фото: Першы Рэгіён

Педагога с 30-летним стажем признали виновной и назначили два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Именно такое наказание запрашивал прокурор, сообщила TUT.BY обвиняемая.

Елену Николаевну также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, Елена Николаевна в телеграм-чате делала репосты с клеветой в адрес старшего оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Ивановского РОВД Александра Задорожного и начальника Дрогичинского РОВД Юрия Котыша.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее также обязали возместить двум потерпевшим по 1,5 тысячи рублей морального вреда.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пятый свидетель из СИЗО КГБ: в суде по делу Бабарико идут допросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by