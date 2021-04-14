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Приговоры блогерам и еще одна книга в списке экстремистских. Что происходит в Беларуси 14 апреля
14.04.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Могилеве к трем годам колонии
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Сегодня в Могилеве к трем годам колонии приговорили брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также стало известно о том, что в Москве задержали...
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