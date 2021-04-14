Приговоры блогерам и еще одна книга в списке экстремистских. Что происходит в Беларуси 14 апреля

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Могилеве к трем годам колонии приговорили брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также стало известно о том, что в Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Что еще происходит 14 апреля — в нашем онлайне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY