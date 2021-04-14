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Приговоры блогерам и еще одна книга в списке экстремистских. Что происходит в Беларуси 14 апреля

14.04.2021 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Могилеве к трем годам колонии приговорили брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также стало известно о том, что в Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Что еще происходит 14 апреля — в нашем онлайне.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в Могилеве к трем годам колонии приговорили брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, а также стало известно о том, что в Москве задержали...
 
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