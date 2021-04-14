«Сейчас не до песен и не до «Славянского базара»: Агурбаш высказалась о фестивале

Заслуженная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш высказала свое мнение относительно «Славянского базара» в Витебске и рассказала, почему артисты отказываются принимать участие в фестивале. Комментарий певицы опубликовал интернет-портал «Бусел».

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет», - заявила Агурбаш.

Она считает, что сейчас в Беларуси «законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей», в связи с этим каждый артист сам решает, «ехать и поддерживать кровавый режим или нет».

Заслуженная певица соглашается с выражением, что творчество должно быть все политики, но подчеркивает, что «здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история».

По словам Анжелики Агурбаш, весь мир и Европа отказались поддерживать Александра Лукашенко и его режим. Она отметила, что Чемпионат мира по хоккею перенесли из Беларуси и даже на Евровидении отказали в участии «представителю режима».

«Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди - голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар» автоматически переходят на сторону света», - заявила Агурбаш.

Затем добавила, что она никого не осуждает и не нужно этого делать, поскольку каждый сам формирует свой творческий путь.

«Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество. Кто считает, что нет ничего особенного в том, чтобы поддерживать террористов, пусть едет и поддерживает», - продолжила заслуженная артистка Беларуси.

Анжелика Агурбаш говорит, что у нее «болит каждая клетка» за белорусский народ, который попал в тяжелейшее состояние.

«Я считаю, что любой здравомыслящий человек, любой взрослый человек, который может думать и чувствовать, не додумается ехать на концерты, которые устраивает режим Лукашенко», - говорит певица.

По ее мнению, в условиях ситуации, которая сложилась в Беларуси, ни о каких концертах и речь идти не может.

«Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и остановить геноцид народа, остановить террор и агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, Лукашенко уже утонул в горе и слезах народа, о каких песнях может идти речь», - подытожила Анжелика Агурбаш.

О ситуации со «Славянским базаром»

В этом году, после опубликования программы «Славянского базара», множество белорусов призвало артистов не приезжать и не поддерживать режим действующей власти.

«Марув, не приезжайте в Беларуси, так вы поддержите то, что происходит здесь», - например, написал пользователь в Instagram певицы.

В результате знаменитый фестиваль «Славянский базар» в Витебске остался без хедлайнера, а многие другие артисты говорят , что не знали о приглашении или отказываются.

От участия отказались российские артисты Михаил Галустян и Александр Иванов из группы «Рондо», артист из Минска Антон Табала (HOMIE), Анна Корсун (Maruv), которая должна была стать хедлайнером концерта «Ритмы лета».

Тамара Гвердцители еще не получала официального приглашения. Пиар-директор Николая Баскова Марина Наумова сказала, что у них «нет никакой информации» о мероприятии. Хотя оба артиста заявлены в программе.

Сергей Пенкин, Алина Артц и Стас Пьеха еще не решили, приедут в Витебск в этом году или нет.

Однако есть и те, кто готов приехать: певцы Сосо Павлиашвили и Вячеслав Малежик, ведущий Дмитрий Губерниев.