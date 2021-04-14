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Отопление в квартирах Могилева выключают (но если вдруг что - включат режим протапливания)
14.04.2021 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве начали отключать отопление в квартирах. Отопительный сезон для жилфонда закончился 13 апреля,
Отопительный сезон в жилфонде Могилева завершается, так как средняя температура воздуха в течение трех суток уже превысила +8°С. Отключение отопления происходит поэтапно.
Если же температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8°С, то в квартирах могут включить режим протапливания.
В социальных объектах — детских садах, школах, больницах, музеях, театрах и др. — пока отключать отопление не будут.
Отопительный сезон 2020−2021 в жилфонде Могилева продлился 181 день, или почти полгода — он
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В школах и детских садах, больницах батареи еще теплые.
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