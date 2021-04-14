Отопление в квартирах Могилева выключают (но если вдруг что - включат режим протапливания)

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начали отключать отопление в квартирах. Отопительный сезон для жилфонда закончился 13 апреля, сообщает Mogilevnews.by. Но может возобновиться, если похолодает.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Отопительный сезон в жилфонде Могилева завершается, так как средняя температура воздуха в течение трех суток уже превысила +8°С. Отключение отопления происходит поэтапно.

Если же температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8°С, то в квартирах могут включить режим протапливания.

В социальных объектах — детских садах, школах, больницах, музеях, театрах и др. — пока отключать отопление не будут.

Отопительный сезон 2020−2021 в жилфонде Могилева продлился 181 день, или почти полгода — он начался 15 октября . Предыдущий отопительный сезон начался 27 сентября 2019 года и завершился 29 апреля . То есть он продлился 215 дней, или 7 месяцев и 2 дня — с перерывом , — и стал рекордно длинным за последние годы.