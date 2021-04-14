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Кто в Беларуси любит заглядывать в чужой кошелек

14.04.2021 12:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поисковая система вакансий выяснила, интересуются ли белорусы зарплатой коллег.

По результатам опроса, 50% жителей Беларуси не знают и не хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 5 по 11 апреля 2021 года, в опросе приняли участие 1500 экономически активных граждан Беларуси.

Сколько зарабатывают ваши коллеги ‒ результаты опроса

  • 50% опрошенных ответили, что размер зарплаты коллег их не интересует.
  • 12% участников опроса, наоборот, в курсе ‒ кто из коллег сколько зарабатывает, причём выяснили это с помощью прямых вопросов.
  • 13% знают зарплаты сотрудников компании, потому что информация открыта.
  • А вот 25% опрошенных признались, что не знают ‒ сколько зарабатывают коллеги, но очень хотели бы узнать.

 
 
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Поисковая система вакансий выяснила, интересуются ли белорусы зарплатой коллег. По результатам опроса, 50% жителей Беларуси не знают и не хотят знать, сколько...
 
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