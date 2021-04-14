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Кто в Беларуси любит заглядывать в чужой кошелек
14.04.2021 12:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Поисковая система вакансий выяснила, интересуются ли белорусы зарплатой коллег.
По результатам опроса, 50% жителей Беларуси не знают и не хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги.
Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 5 по 11 апреля 2021 года, в опросе приняли участие 1500 экономически активных граждан Беларуси.
Сколько зарабатывают ваши коллеги ‒ результаты опроса
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Поисковая система вакансий выяснила, интересуются ли белорусы зарплатой коллег. По результатам опроса, 50% жителей Беларуси не знают и не хотят знать, сколько...
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