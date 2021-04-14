Кто в Беларуси любит заглядывать в чужой кошелек

Поисковая система вакансий выяснила, интересуются ли белорусы зарплатой коллег.

По результатам опроса, 50% жителей Беларуси не знают и не хотят знать, сколько зарабатывают их коллеги.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 5 по 11 апреля 2021 года, в опросе приняли участие 1500 экономически активных граждан Беларуси.

Сколько зарабатывают ваши коллеги ‒ результаты опроса