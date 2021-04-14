В Поставах задержали депортированного бывшего политзаключенного-россиянина: он приехал навестить семью

Источник материала: Tut.by

В Поставах задержали Андрея Новикова — гражданина России, подполковника полиции в отставке, волонтера команды Светланы Тихановской. Он полгода находился в СИЗО на улице Володарского в Минске — по обвинению в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». В конце ноября его освободили и депортировали в Россию, запретив въезд в Беларусь на 10 лет. Задержали Новикова 13 апреля, когда он приехал навестить семью, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

Андрей Новиков приехал в Беларусь, чтобы встретиться с женой и детьми , которые живут в Поставском районе. Об этом узнали силовики — и депортированного россиянина задержали 13 апреля около 21.30 в Поставах.

Мужчину доставили в местный РОВД. Предположительно, его обвиняют по ст. 371 УК (Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). Официальное обвинение ему предъявят в присутствии адвоката в пятницу, 16 апреля.

Андрей Новиков, несмотря на наличие российского паспорта, прописан в Беларуси — в поселке Лужесно Витебского района.

Напомним, когда началась кампания по выборам президента, Андрей Новиков стал волонтером инициативной группы Светланы Тихановской. Его задержали 6 июня — за участие в пикете по сбору подписей. Отвезли в милицию в Поставы, чтобы составить протокол по ст. 23.34 КоАП. Но вскоре он оказался на Окрестина.

9 июня в доме семьи в деревне Прусы Поставского района прошел обыск. 12 июня Андрею Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он почти полгода находился в СИЗО № 1 на Володарского.

Белорусские правозащитники признали Новикова политзаключенным.

3 декабря Андрей Новиков отправил аудиосообщение в телеграм-канал «Глубокое для жизни», в котором рассказал, при каких обстоятельствах его освободили из СИЗО.

— 26 ноября меня выдворили из Беларуси без соблюдения всех норм законодательства. Меня вывезли в том, в чем задержали летом, со скромным баулом вещей, которыми обжился в СИЗО. Вывезли по трассе М1 до границы с Российской Федерацией и оставили там — с российским паспортом и штампом о запрете въезда в Беларусь на 10 лет.