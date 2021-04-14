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Активиста Союза поляков Анджея Писальника вызвали в прокуратуру за интервью польскому радио. Что там было?
14.04.2021 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Секретаря главного правления не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков и главного редактора сайта этой организации Анджея Писальника 13 апреля вызывали в прокуратуру — и
Анджей Писальник 5 и 8 апреля в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 принимал участие в программах, где обсуждалась ситуация с не зарегистрированным в Беларуси Союзом поляков.
5 апреля вышла почти 25-минутная радиопередача. В ней Писальник
На вопрос ведущего, опасаются ли другие активисты незарегистрированной организации «каких-то дальнейших неприятностей», Писальник ответил так:
— В Беларуси нельзя ничего исключать. В государственных медиа идет нападение на польскость и поляков, показывают какие-то фильмы: мол, Польша пытается изменить здесь ситуацию, польские спецслужбы организуют свои сети агентов в Беларуси. Такие нереальные вещи были в телевизоре. Эта пропаганда муссируется — сюда накладываются контрольные проверки прокуратуры в центрах обучения языкам. Поэтому и получается такой образ, что поляки становятся не то что людьми второй категории — а просто врагами народа, и так, наверное, хотят представить поляков в глазах остальных людей. Поэтому нельзя исключать, что нас могут ждать и другие неприятности.
Прокуратура считает, что такие высказывания в средствах массовой информации заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды.
В том же эфире Писальник заявил, что преследование людей из-за их национальности — недопустимо и правительства других стран должны среагировать на происходящее с представителями незарегистрированного Союза поляков Беларуси — чтобы «ситуация не дошла до человеческой трагедии. Но уже и сейчас каждая семья наших задержанных коллег переживает свою собственную трагедию».
Во втором эфире польской радиостанции Писальник говорил о том, что задержанным представителям незарегистрированной организации уже предъявлены обвинения, а активисты находятся в следственном изоляторе Минска. Он называл задержания «абсурдными» и отмечал, что «организация лишена руководства».
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Активиста Союза поляков Анджея Писальника вызвали в прокуратуру за интервью польскому радио. Что там было?
Прокуратура заявляет, что Анджей Писальник, мол, сказал, что в белорусских СМИ начата широкомасштабная пропаганда против Польши.
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