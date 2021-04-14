Активиста Союза поляков Анджея Писальника вызвали в прокуратуру за интервью польскому радио. Что там было?

Источник материала: Tut.by

Секретаря главного правления не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков и главного редактора сайта этой организации Анджея Писальника 13 апреля вызывали в прокуратуру — и предупредили о недопущении высказываний, которые могут противоречить требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму. Также прокурор Гродно объявил ему официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона. По информации «Польского радио», в прокуратуре активист провел полчаса.



Фото: racyja.com

Анджей Писальник 5 и 8 апреля в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 принимал участие в программах, где обсуждалась ситуация с не зарегистрированным в Беларуси Союзом поляков.

5 апреля вышла почти 25-минутная радиопередача. В ней Писальник рассказывал , как себя чувствуют задержанные представители незарегистрированного Союза поляков Беларуси, которые были задержаны ранее, что из себя примерно представляют условия их содержания, а также сообщил, что задержанные просили на Пасху о встрече со священником. Разрешили ли им встречу — неизвестно.

На вопрос ведущего, опасаются ли другие активисты незарегистрированной организации «каких-то дальнейших неприятностей», Писальник ответил так:

— В Беларуси нельзя ничего исключать. В государственных медиа идет нападение на польскость и поляков, показывают какие-то фильмы: мол, Польша пытается изменить здесь ситуацию, польские спецслужбы организуют свои сети агентов в Беларуси. Такие нереальные вещи были в телевизоре. Эта пропаганда муссируется — сюда накладываются контрольные проверки прокуратуры в центрах обучения языкам. Поэтому и получается такой образ, что поляки становятся не то что людьми второй категории — а просто врагами народа, и так, наверное, хотят представить поляков в глазах остальных людей. Поэтому нельзя исключать, что нас могут ждать и другие неприятности.

Прокуратура считает, что такие высказывания в средствах массовой информации заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды.

В том же эфире Писальник заявил, что преследование людей из-за их национальности — недопустимо и правительства других стран должны среагировать на происходящее с представителями незарегистрированного Союза поляков Беларуси — чтобы «ситуация не дошла до человеческой трагедии. Но уже и сейчас каждая семья наших задержанных коллег переживает свою собственную трагедию».

Во втором эфире польской радиостанции Писальник говорил о том, что задержанным представителям незарегистрированной организации уже предъявлены обвинения, а активисты находятся в следственном изоляторе Минска. Он называл задержания «абсурдными» и отмечал, что «организация лишена руководства».

Также он рассказывал , что в Беларуси силовики собирают сведения о слушателях польских школ и учебных центров, что, по мнению Писальника, является формой устрашения учителей и учеников и может повлиять на то, что люди просто перестанут приходить на такие курсы и перестанут интересоваться историей и культурой соседней страны.