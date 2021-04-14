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2 года «химии» получил мужчина, который в Бресте ударил медика «в политическом конфликте»
14.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 апреля в Бресте огласили приговор Николаю Вакуличу, который в январе напал на медика скорой, сообщает
Мужчину признали виновным в хулиганстве и назначили 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Кроме того, с него взыскали 500 рублей компенсации морального вреда потерпевшему.
Напомним, инцидент произошел 5 января в травмпункте БСМП. Судя по видеозаписи, Николай Вакулич ругался матом и говорил медику:
— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.
«Между пациентом и бригадой завязался конфликт по поводу политических взглядов. По приезду брестчанин на улице ударил сначала одного врача, а в холле — другого. Выходку пациента пресек милиционер», — сообщали в МВД.
Потерпевший врач Андрей Рокало
— Он в больницу ехать не хотел. Но мы не можем оставить зимой на улице человека с травмами и признаками алкогольного опьянения — обязаны отвезти его в больницу. Он отказывался. От осмотра тоже отказывался. Сотрудники милиции с нами не поехали.
По воспоминаниям врача, дорога была нервной: 55-летний мужчина «сопротивлялся, выражался, собирался выйти из машины». Медики его придерживали, чтобы он не нанес себе травмы.
— Он говорил, как любит президента, милицию, какие все молодцы. Мы просто молчали и ничего не говорили в ответ, — рассказывает Андрей. Он утверждает, что медики никогда не вступают ни в какие споры и дебаты с нетрезвыми или неадекватными пациентами, да и в целом не ведут с больными никаких разговоров — за исключением тех, что касаются их состояния.
Медики привезли мужчину в больницу — и там он вначале ударил фельдшера по ноге, рассказывает Андрей. Уже тогда пришлось вызвать милицию.
— Пришел участковый. Сказал, что будет принимать заявление от нашего фельдшера. Она давала показания в смотровом кабинете, а мы стояли в коридоре. Этот мужчина был в соседнем смотровом кабинете — его там осматривал травматолог. Вдруг в какой-то момент он выбежал, начал ругаться и ударил меня, — вспоминает врач.
У Андрея была ЧМТ, он был вынужден уйти на больничный.
Как
— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает (протестующим. — Прим. TUT.BY.)? Нормально же живем!
Раньше Николай работал водителем школьного автобуса. После инцидента
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С него также взыскали 500 рублей компенсации морального вреда.
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