Белорус спросил исполком, можно ли выйти на улицу в белых носках с красной полосой. Там предупредили, что не стоит

Источник материала: Tut.by

Житель Узды спросил райисполком, можно ли ему выйти на улицу в белых носках с красной полосой, кепке бело-красного цвета и со значком с «Погоней» на рюкзаке. Там не рекомендовали — «по морально-этическим соображениям» и потому что это «может быть воспринято гражданами как ущемление их законных прав и интересов — и повлечь за собой нарушение общественного порядка». Подробностями своей переписки с местными властями 34-летний Александр поделился с TUT.BY.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Он уверяет: «троллить» власти не собирался, просто «на лето прикупил себе вещиц» — и решил заранее поинтересоваться у исполкома, не задержат ли его в городе за носки и кепку цветов, которые почему-то в последнее время в стране считаются «политическими».

— Дело в том, что я уже привлекался по ст. 23.34 КоАП в ноябре прошлого года — попал в окружение на столичной Площади Перемен 15 ноября, во время акции памяти Романа Бондаренко. Теперь, если что, мне уже грозит повторное нарушение — а это по обновленному КоАП до 30 суток. Увидел еще 27 марта статью на TUT.BY , что людей после Дня Воли судили и за значки, и за носки… Вот и решил согласовать свой «лук» с исполкомом заранее — все равно, мне кажется, в стране уже давно все к этому идет.

«26 марта суд посчитал, что таким образом [значками, носками и другими элементами образа] граждане нарушают Закон о массовых мероприятиях. Прошу вас разъяснить следующее. Будет ли нарушением Закона о массовых мероприятиях наличие на мне следующих элементов одежды (фото прилагается): носки Марк Формэль, кепка, значок?» — составил 27 марта Александр электронное обращение — и отправил его в Узденский райисполком.









12 апреля ему ответили (и обращение, и ответ полностью есть в редакции. — Прим. TUT.BY). Ответ пришел за подписью зампреда райисполкома Ольги Соколовой (вообще она курирует экономику региона).

«По морально-этическим нормам не следует использовать сочетание красно-белого цвета в одежде во время массового мероприятия, так как у белорусского народа это ассоциируется с преступлениями немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны», — поясняет Александру Ольга Анатольевна — и цитирует далее «СБ. Беларусь сегодня» от 1 апреля 2021 года: — «Разрешение на использование БЧБ-флага в своих целях коллаборационисты получили от немецко-фашистских оккупационных властей. Этот флаг в памяти белорусского народа остался как символ пособничества нацистам в уничтожении жителей наших городов и сел — и даже знак непосредственных исполнителей карательных операций… Красно-зеленый цвет государственного флага Республики Беларусь ассоциируется с идеей героизма и мужества белорусского народа, отстоявшего свою независимость в годы Великой Отечественной войны».

Далее власти предупреждают жителя Узды, что «статьей 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, вступившего в силу с 1 марта 2021 г., предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На основании вышеизложенного, наличие на вас элементов одежды в красно-белом цвете и герба „Погоня“ во время проведения массового мероприятия может быть воспринято гражданами как ущемление их законных прав и интересов — и повлечь за собой нарушение общественного порядка».