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На литовско-белорусской границе задержали 18 иракцев

14.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шальчининкайском районе литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов из Ирака, которые попали в Литву из Беларуси. Об этом сообщает пограничная служба Литвы.


Фото: pasienis.lt

Беженцев обнаружили этой ночью недалеко от границы в деревне Гирджюнай Шальчининкского района.

Всего было задержано 11 мужчин, 3 женщины и 4 детей. Они представились гражданами Ирака. Документов ни у кого при себе не было, некоторые немного говорили по-английски.

Мигрантов отправили на пограничную заставу. Они запросили убежище в Литве. Пограничная служба начала досудебное расследование в связи с незаконным пересечением границы.

 
 
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Всего было задержано 11 мужчин, 3 женщины и 4 детей. Они представились гражданами Ирака. Документов ни у кого при себе не было, некоторые немного говорили...
 
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