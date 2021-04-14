|
На литовско-белорусской границе задержали 18 иракцев
14.04.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Шальчининкайском районе литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов из Ирака, которые попали в Литву из Беларуси. Об этом
Беженцев обнаружили этой ночью недалеко от границы в деревне Гирджюнай Шальчининкского района.
Всего было задержано 11 мужчин, 3 женщины и 4 детей. Они представились гражданами Ирака. Документов ни у кого при себе не было, некоторые немного говорили по-английски.
Мигрантов отправили на пограничную заставу. Они запросили убежище в Литве. Пограничная служба начала досудебное расследование в связи с незаконным пересечением границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего было задержано 11 мужчин, 3 женщины и 4 детей. Они представились гражданами Ирака. Документов ни у кого при себе не было, некоторые немного говорили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)