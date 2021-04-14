На литовско-белорусской границе задержали 18 иракцев

Источник материала: Tut.by

В Шальчининкайском районе литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов из Ирака, которые попали в Литву из Беларуси. Об этом сообщает пограничная служба Литвы.



Фото: pasienis.lt

Беженцев обнаружили этой ночью недалеко от границы в деревне Гирджюнай Шальчининкского района.

Всего было задержано 11 мужчин, 3 женщины и 4 детей. Они представились гражданами Ирака. Документов ни у кого при себе не было, некоторые немного говорили по-английски.

Мигрантов отправили на пограничную заставу. Они запросили убежище в Литве. Пограничная служба начала досудебное расследование в связи с незаконным пересечением границы.