Марцев говорил о новой Беларуси еще в 2009 году

Белорусские политики работают от выборов до выборов. Деньги, полученные от России, нужно было потратить на создание своей собственной экономики. Об этом говорил известный издатель и политолог, основатель сильного независимого сообщества талантливых журналистов.

Сегодня БДГ вспоминает основателя «Белорусской деловой газеты» Петра Марцева, которому 14 апреля исполнилось бы 59 лет. Собрали цитаты из статей и интервью, которые могут быть интересны и актуальны сегодня.

Политики у нас работают от выборов до выборов

Очевидно, что харизматика может победить еще более сильный харизматик или системные действия многих людей, в том числе из власти. А у нас никто не может сформулировать элементарную для политика вещь - идею. За эти годы можно было уже каждый двор обойти и убедить человека в своем. Но, кроме того, это должна быть конкурентная идея, более привлекательная, чем идея социального государства от нынешней власти. Но все считают себя умными и не хотят учиться. Наши политики работают от выборов и до выборов - причем это касается и самого главного. Но тем, кто не у власти, надо пахать вдвойне, а никто пахать не хочет.

О зависимости Беларуси от России

Беларусь называли «сборочный цех Советского Союза». То есть полностью зависимые от российского сырья...

Мы получили в рамках союзного проекта супердешевые цены. Поэтому у россиян есть право говорить о субсидиях, о кредитах, о финансировании экономики. По подсчетам экспертов, за эти годы они кредитовали не меньше чем на 50 миллиардов долларов.

Получив деньги от России, Беларуси надо было использовать их на создание своей собственной национальной экономики, адекватной ресурсам этой страны. Однако деньги пошли на частичную модернизацию этих предприятий, но далеко не полную.

Как только экономика стала отдельной, это стала импортозависимая экономика. Наши доходы - это доходы от реэкспорта российской нефти, нефтепереработка экспорта нефтепродуктов, нефтехимия, металлургия - всё это сырьё мы получали из России.

О реформах

Беларуси необходимы глубокие, системные реформы, достаточно долгосрочные. Это целая программа, минимум 5-7 лет. А то и больше - 12-15. И для того, чтобы выполнить эту программу, надо для начала ее предъявить.

…Необходимо разработать с нуля новую концепцию госразвития. Она у нас вроде бы есть - государственная программа до 2020 года, национальная стратегия развития экономики до 2025-го года, еще какие-то документы... Но они все были разработаны до кризиса и до конфликта, назовем его уже так. До конфликта с Россией и до диалога с Западом.

Люди, которые привыкли годами эксплуатировать эту модель, вряд ли, проснувшись утром, могут решить, что надо что-то менять. Это слишком глобальное и принципиальное решение для политического руководства.

***

Суть очень проста: провести закрытый конкурс на разработку модели развития, чтобы политическое руководство могло выбрать. После на этой базе делаются госпрограммы и внедряются. На самом деле ничего уникального не надо будет делать. Многие страны в Европе и мире через это прошли. Набор этих реформ стандартен.

О дальнейшем пути развития

На самом деле, очень оптимистичный прогноз: Беларусь не может не измениться. Мы просто пока не знаем, каким образом и во что... Я просто противник этих спонтанных, хаотичных, имитационных изменений, потому что они могут сильно навредить.

Например, завоевывая расположение Евросоюза или Запада, мы можем имитировать какие-то демократические процессы - появление общественно-консультационных советов, открытие пары-тройки газет, имитация свободной избирательной кампании... Но даже такие имитационные вещи влекут за собой изменения модели, подтачивают ее, меняют.

***

Чтобы не ввергнуться в хаос для того, чтобы не допустить неконтролируемость экономики, эти процессы должны быть плановыми. И они, меняя экономическую и политическую модель, должны иметь какую-то концептуальность. В противном случае это все просто разнесет страну. А этого, я уверен, никому бы не хотелось.

Поэтому суть предложения на сегодняшний день - во-первых, осмыслить необходимость таких вещей, во-вторых, должна быть предложена методология.

Речь идет о стратегическом развитии, стратегическом видении, которое пока ни один из уже существующих документов - ни власти, ни оппозиции - не продемонстрировал. Это всего-навсего пример: вот так надо делать, собирать специалистов, заказывать им такую работу. И чем раньше, тем лучше. Вот и всё.

Напомним, Петра Марцева не стало 13 сентября 2014 года , он умер от острого лейкоза. Ему было всего 52 года.