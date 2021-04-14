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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 21 апреля ставка рефинансирования составит 8,5 % годовых Ставка рефинансирования прибавит в процентах с 21 апреля. Нацбанк повысил ключевой показатель до 8 с половиной годовых. Решение принято регулятором сегодня на...

Ставка рефинансирования прибавит в процентах с 21 апреля. Нацбанк повысил ключевой показатель до 8 с половиной годовых. Решение принято регулятором сегодня на заседании по денежно-кредитной политике. Сейчас это значение на отметке 7,75, и оно сохранялось с июля прошлого года. Через неделю - ставка по кредиту овернайт 9 с половиной процентов, по депозиту - 7 с половиной.В конце прошлого года инфляция ускорилась из-за ослабления белорусского рубля и подорожания некоторых продуктов, в первую очередь - импорта. В начале 21-го эти тенденции сохранились. На увеличение стоимости привозных товаров влияют мировые цены, логистические затраты и перебои поставок из-за пандемии, а также отмена льгот по НДС. Все это, а также инфляция по кварталу выше прогноза, привели к росту инфляционных ожиданий, которые бизнес закладывает в различный товар. В стоимости он растет и у наших соседей, основных торговых партнеров. Для ограничения рисков Нацбанк повысил ставку рефинансирования на 75 пунктов и со второго квартала рассчитывает на снижение потребительских цен. По году регулятор планирует выйти по инфляции на 7 %. Замедление темпов - до 5 % ожидают со второго квартала следующего года.