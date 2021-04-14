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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП на Партизанском проспекте в столице - двое пострадавших В аварии пострадали два пассажира маршрутного такси. По предварительной информации, сегодня утром грузовик МАЗ при перестроении столкнулся с пассажирским...

В аварии пострадали два пассажира маршрутного такси. По предварительной информации, сегодня утром грузовик МАЗ при перестроении столкнулся с пассажирским микроавтобусом "мерседес". В результате ДТП девушка 20 лет и женщина 46 лет получили травмы и были доставлены в больницу.