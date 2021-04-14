|
ДТП на Партизанском проспекте в столице - двое пострадавших
14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ аварии пострадали два пассажира маршрутного такси. По предварительной информации, сегодня утром грузовик МАЗ при перестроении столкнулся с пассажирским микроавтобусом "мерседес". В результате ДТП девушка 20 лет и женщина 46 лет получили травмы и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии пострадали два пассажира маршрутного такси. По предварительной информации, сегодня утром грузовик МАЗ при перестроении столкнулся с пассажирским...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)