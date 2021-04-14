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Прокурор Гродно объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона Анджею Писальнику

14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокурор Гродно объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона активисту незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджею Писальнику. Поводом стали высказывания в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 в начале апреля. 

Разжигание межнациональной вражды на языковой почве 

Писальник заявил, что в белорусских СМИ начата широкомасштабная пропаганда против Польши якобы для очернения поляков в глазах общества, для создания образа врагов народа, "как было в сталинские времена". По мнению активиста, сбор правоохранительными органами сведений об учениках общественных школ - это форма устрашения, а также намерение властей дискредитации и дальнейшего отказа населения Беларуси от обучения польскому языку, истории и польскости в целом. По мнению прокуратуры, данные высказывания заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды на языковой почве, формирование неприязни и недоверие к представителям органов государственной власти, распространение ложной информации об их деятельности. Таким образом, содержание публичных выступлений Анджея Писальника противоречит требованиям законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму.

 
Теги: Гродно
 
 
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Прокурор Гродно объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона активисту незарегистрированного в Беларуси Союза поляков...
 
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