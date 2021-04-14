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В Минске проходит фестиваль "Пасхальная радость"
14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Минске стартует традиционный духовный форум "Пасхальная радость". Основной его площадкой станет Дворец искусств по улице Козлова. На трех этажах дворца расположатся книжные и сувенирные лавки, магазинчики православных икон и одежды, кафе, стенды с угощениями и подарками к Пасхе. Центром духовно-просветительских мероприятий фестиваля станет импровизированная сцена и детская гостиная. Особенность этого года тематическая. Концерты и чтения, интерактивные беседы и спектакли будут проходить по трем тематическим направлениям: Пасха Христова, Год народного единства и предстоящий День Победы.
Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля "Пасхальная радость": "Вся программа духовно-просветительских мероприятий направлена на раскрытие этих тем. Фестиваль семейный и будет интересен и взрослым, и детям. Мы захотели поговорить со школьниками о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа и поднять темы, актуальные для молодежи сегодня. Это будет интерактивная беседа".
В этом году участниками фестиваля станут представители 8 стран, которые представят около 80 приходов храмов и монастырей. Фестиваль продлится до Вербного воскресения и подведет свои итоги за неделю до Пасхи Христовой.
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Сегодня в Минске стартует традиционный духовный форум "Пасхальная радость". Основной его площадкой станет Дворец искусств по улице Козлова. На трех этажах дворца...
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