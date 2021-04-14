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Хозяйства Беларуси активно приступили к севу сахарной свеклы

14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лидерами весенне-полевых работ являются аграрии Гродненской области. В этом году в западном регионе под сладкие корнеплоды выделили более 30 тысяч гектаров земли. Почти треть от запланированных объемов уже посеяна. В сельхозпредприятии "Василишки" Щучинского района свекла - культура стратегическая. На протяжении нескольких лет здесь получают урожаи свыше 700 центнеров с гектара - это выше среднего по стране. В нынешнем сезоне планируют побить свой рекорд - семена свеклы успели положить во влажную землю в оптимальные агрономические сроки.

Денис Комар, главный агроном ОАО "Василишки": "На сегодняшний день уже посеяно 400 гектаров сахарной свеклы. В прошлом году валовый сбор составил 32 тысячи при урожайности 740 центнеров с гектара".

Сейчас в хозяйствах активно продолжается подготовка почвы под посевы. На очереди кукуруза и картофель.

 
 
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Лидерами весенне-полевых работ являются аграрии Гродненской области. В этом году в западном регионе под сладкие корнеплоды выделили более 30 тысяч гектаров земли....
 
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