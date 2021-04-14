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Наталья Кочанова о новых законопроектах в программе "Успеть до полуночи"

14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работать на опережение, реагируя на самые актуальные вызовы времени - такая задача сейчас стоит перед парламентариями. Весенняя сессия в разгаре, на рассмотрении 34 законопроекта, и среди них и те, что помогут предотвратить возможные угрозы. Об этом рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в гостях проекта "Успеть до полуночи".

Открытый разговор на актуальные темы

Помимо актуальных законопроектов о СМИ, о личных данных и о недопущении реабилитации нацизма парламентарии рассмотрят отчеты об исполнении  республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, а также проекты в сфере государственной службы, таможенного регулирования, социальной защиты, инновационной деятельности и других сфер общественных отношений.  

 
 
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Работать на опережение, реагируя на самые актуальные вызовы времени - такая задача сейчас стоит перед парламентариями. Весенняя сессия в разгаре, на рассмотрении 34...
 
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