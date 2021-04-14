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Наталья Кочанова о новых законопроектах в программе "Успеть до полуночи"
14.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаботать на опережение, реагируя на самые актуальные вызовы времени - такая задача сейчас стоит перед парламентариями. Весенняя сессия в разгаре, на рассмотрении 34 законопроекта, и среди них и те, что помогут предотвратить возможные угрозы. Об этом
Открытый разговор на актуальные темыПомимо актуальных законопроектов о СМИ, о личных данных и о недопущении реабилитации нацизма парламентарии рассмотрят отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты, а также проекты в сфере государственной службы, таможенного регулирования, социальной защиты, инновационной деятельности и других сфер общественных отношений.
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Работать на опережение, реагируя на самые актуальные вызовы времени - такая задача сейчас стоит перед парламентариями. Весенняя сессия в разгаре, на рассмотрении 34...
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