109 потерпевших, полмиллиона компенсаций. В суде по «пинской бойне» прошли прения, запросили немалые сроки

Источник материала: Tut.by

В суде о массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске прошли прения сторон, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



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Обвинение посчитало вину 14 фигурантов «пинской бойни» доказанной и запросило для них от пяти с половиной до шести с половиной лет в колониях разных режимов.

Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу проходят 109 сотрудников милиции и чиновников, которые потребовали взыскать с обвиняемых 530 тысяч рублей компенсации морального вреда.