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В Новогрудке нашли и оштрафовали мужчину, который расстрелял из пневматики старенького пса
14.04.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке милиция установила личность мужчины, который в конце февраля расстрелял из пневматического оружия собаку в районном центре. Впоследствии пес умер, а местные волонтеры написали заявление в милицию. Мужчину нашли, составили административный протокол, а потом и оштрафовали на 10 базовых.
Хозяйка новогрудского временного пункта передержки «Хутор» Ольга Шот в начале марта
— По словам очевидцев, около собаки остановился серебристый KIA. В автомобиле были молодые люди, они подозвали собаку, а потом начали стрелять. Свидетели видели, что стреляли с переднего сиденья. Одна из местных жительниц начала кричать, чтобы они остановились. Потом она сильно все это переживала и даже не смогла рассказать нам о произошедшем. Другие люди подбежали к собаке, когда машина уже уехала. Меня в тот момент там не было, я подъехала позже, когда люди стали нам звонить. Все произошло днем, то есть те, кто стрелял, вообще никак не прятались, но когда вокруг стали собираться люди, они захлопнули дверцы машины и уехали. Поле, где все произошло, находится за большим магазином, с другой стороны — частный сектор, где часто отпускают собак просто погулять на улице. Местные жители говорили, что этот пес тоже домашний, иногда гуляет на пустыре. Глуховат, и никто не видел, чтобы он проявлял к кому-нибудь агрессию, — говорила Ольга.
Она написала заявление в милицию.
В ситуации стал разбираться участковый,
Далее по камерам видеонаблюдения нашли автомобиль, а также получили приметы мужчины. Далее установили его личность.
Мужчина признался в том, что расстрелял собаку на пустыре. Сделал он это, мол, потому, что к нему на участок часто забегали бродячие собаки и мешали отдыхать. В тот день, когда он расстрелял старого пса, он увидел животное, и «на фоне негативных эмоций решил застрелить его из пневматического оружия».
Дома у него нашли пневматическое оружие.
В отношении местного жителя был составлен административный протокол по статье 15.45 «Жестокое обращение с животным».
Судом Новогрудского района мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в 10 базовых величин.
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Пес умер, а местные волонтеры написали заявление в милицию.
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