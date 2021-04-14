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В Новогрудке нашли и оштрафовали мужчину, который расстрелял из пневматики старенького пса

14.04.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке милиция установила личность мужчины, который в конце февраля расстрелял из пневматического оружия собаку в районном центре. Впоследствии пес умер, а местные волонтеры написали заявление в милицию. Мужчину нашли, составили административный протокол, а потом и оштрафовали на 10 базовых.


Фото: vk.com/vpphutor

Хозяйка новогрудского временного пункта передержки «Хутор» Ольга Шот в начале марта рассказывала TUT.BY о случившемся.

 — По словам очевидцев, около собаки остановился серебристый KIA. В автомобиле были молодые люди, они подозвали собаку, а потом начали стрелять. Свидетели видели, что стреляли с переднего сиденья. Одна из местных жительниц начала кричать, чтобы они остановились. Потом она сильно все это переживала и даже не смогла рассказать нам о произошедшем. Другие люди подбежали к собаке, когда машина уже уехала. Меня в тот момент там не было, я подъехала позже, когда люди стали нам звонить. Все произошло днем, то есть те, кто стрелял, вообще никак не прятались, но когда вокруг стали собираться люди, они захлопнули дверцы машины и уехали. Поле, где все произошло, находится за большим магазином, с другой стороны — частный сектор, где часто отпускают собак просто погулять на улице. Местные жители говорили, что этот пес тоже домашний, иногда гуляет на пустыре. Глуховат, и никто не видел, чтобы он проявлял к кому-нибудь агрессию, — говорила Ольга.

Она написала заявление в милицию.

В ситуации стал разбираться участковый, сообщала милиция региона. Сначала был найден свидетель правонарушения, который помог разобраться в том, что произошло.

Далее по камерам видеонаблюдения нашли автомобиль, а также получили приметы мужчины. Далее установили его личность.


Фото: vk.com/vpphutor

Мужчина признался в том, что расстрелял собаку на пустыре. Сделал он это, мол, потому, что к нему на участок часто забегали бродячие собаки и мешали отдыхать. В тот день, когда он расстрелял старого пса, он увидел животное, и «на фоне негативных эмоций решил застрелить его из пневматического оружия».

Дома у него нашли пневматическое оружие.

В отношении местного жителя был составлен административный протокол по статье 15.45 «Жестокое обращение с животным».

Судом Новогрудского района мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в 10 базовых величин.

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