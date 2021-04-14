«Это же игра моего детства». На Тракторном заводчане сыграли в городки, а прохожие поймали приступ ностальгии

Источник материала: Tut.by

В Минске, когда наступает сезон, можно услышать, как тяжелые биты сбивают деревянные рюхи. В городе осталось две локации для игры в городки, одна из них принадлежит спортклубу тракторного завода. Весной нередко там играют заводчане. Мы посмотрели за спортивным турниром, от которого веет ретро — игра проходила 13 апреля.





На спортплощадку у бульвара Тракторостроителей вышел мужчина с двумя битами и горкой деревянных цилиндров. Разложил деревяшки по углам и в центре белого квадрата, отошел за красную черту, замахнулся.

Через час тут начнется второй этап турнира по городкам, в нем участвуют работники МТЗ.



Работники МТЗ 13 апреля разыгрывали кубок профкома.

— У меня выходной, вот и пришел раньше. А так участники подойдут к четырем, как раз после смены, — натирает мелом биту Ильдар Валеев. Он работает токарем и инвентарь сделал себе сам. — Я на МТЗ пришел лет 30 назад, заводской стажер позвал на соревнования — по футболу, волейболу, ну и в городки заодно. Званий у меня нет, разве что в позапрошлом году наша команда стала чемпионом в похожих турнирах. Чтобы кандидата взять или мастера спорта, надо постоянно тренироваться, на соревнования выезжать, а я чисто для себя играю. Буду доволен любым результатом.









По правилам городошник должен сбить 15 фигур, чем меньше бросков на это уйдет, тем лучше. В любительских турнирах игроки бросают биты с полукона — это 6,5 метра от квадрата, на профессиональном уровне играют с кона — 13 метров. Если колышек выкатывается вперед, то есть в пригород, его кладут на специальную черту и называют теща.

Ильдар Валеев пытается выбить «письмо». В советские времена, вспоминает игрок, эту фигуру выбивали с трех бит: сначала обязательно только «марку» — это центральный городок, а потом «левый» и «правый борт». В новых правилах такой романтики нет, фигуру можно сбить двумя бросками. У Ильдара так и вышло.



Схема фигур, которые строят из городков. В турнире разыгрывают их все в указанном порядке

На стадионе появляется публика, в основном, заводчане.

Дмитрий Калятьев на МТЗ работает со станками на программном управлении. Ему 29 лет, он здесь самый молодой городошник.

— В игре мне интересно добиться результата, сделать меньше бросков. — рассказывает Дмитрий. — Некоторые спортсмены перед игрой «мелят биту»: не только чтобы руку высушить, а еще успокоиться. Это мой случай. У других примета подышать в кулак или потанцевать перед броском.













Раньше Дмитрий играл в баскетбол и мечтал о звании мастера спорта. С баскетболом не сложилось, но в городках еще есть шансы. Тут не зависишь от команды, звание присваивают по индивидуальному нормативу.

Дмитрий присоединился к городошникам три года назад. Заказал себе профессиональные биты за 150 долларов, говорит, принципиальная разница в материалах. Играть научился сам, как и многие заводчане.













— В Минске просто нет спортивных школ, — объясняет Дмитрий. — Правда, на Уральской (переулок Козлова, 11А. — Прим. TUT.BY) работает тренер Дмитрий Бояркин, к нему можно записаться на секцию. Он мне помогал поначалу, еще я занимался у тренера национальной сборной в Молодечно, но недолго — не очень удобно ездить.

Дмитрий говорит, что раньше городки были популярной игрой.

— Сейчас в городки играют даже дети, но это в Молодечно (этот город считают белорусской столицей городков. — Прим. TUT.BY). Я бы хотел, чтобы у нас сделали хорошие площадки. Мы тогда сможем проводить какие-то серьезные соревнования, даже международные. И люди, проходя по бульвару, будут это видеть: «О, тут что-то интересное!». И, может, тоже втянутся.

В нынешнем турнире Дмитрий не участвует, зато на поле пришли его ученицы. Обе Елены, одна только взяла в руки биту, другая уже кандидат в мастера спорта. Девушки в этот раз за кубок не борются, пришли потренироваться на свободных квадратах.

— Каждая тренировка начинается с уборки, — смеется Елена Ковалевич, подметая сначала участок за полуконом, а потом и квадрат с городками. — Из-за песка нога скользит, можно смазать бросок. А на площадку с колышками песок попадает, если задеть переднюю линию.





Елена играет в городки с 2008 года, но активно втянулась полтора года назад. За это время она стала кандидатом в мастера спорта и обыграла мастера спорта в одном из республиканских турниров.

— После школы я хотела поступать в академию физкультуры и спорта, но меня не взяли, потому что не прошла медкомиссию. Я занималась легкой атлетикой — ну, знаете, в школе бегают все. Я сильно расстроилась, это была мечта все-таки. Потом закончила экономический и пришла на завод. Теперь мой спорт это городки и работа — когда нужно оформить бумаги, начинается бег по заводу.

Пока заводчане выбивают «пушку», «звезду», «колодец», «часовые», за ними наблюдают прохожие. Кто-то даже снимает на телефон.





— Я шла к доктору и увидела эту красоту, — восхищается игрой своего детства Ольга. Она из России, но последние 17 лет живет с мужем в Шотландии. В Минск приехала впервые и всего на 10 дней. — Мой папа ходил играть в городки, да и сами выкладывали на песке фигуры. У нас в Шотландии есть похожие игры, только выбивают шарами. Это развлечение в основном для пожилых. Очень здорово, что здесь организовали. Люди приходят после работы расслабиться, пообщаться. Сейчас же пандемия, у нас там горожане с ума сходят, только магазины открыты. А в городках даже можно держать дистанцию.

Городошную площадку у Тракторного собираются ремонтировать. Планируют положить новый асфальт, поставить навесы. Чтобы поиграть здесь, нужно обратиться в спортклуб тракторного завода и согласовать время. У них же можно взять биты и городки. Вторая площадка есть на переулке Козлова, 11 А.

Турнир растянулся на три с половиной часа. Из зрителей под конец остались самые преданные фанаты городков. Ильдар Валеев ушел с поля со вторым местом.



