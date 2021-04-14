Минчанку судят за оскорбление Ермошиной. Глава ЦИК в суд не явилась

Источник материала: Tut.by

25-летнюю Алевтину Корчик обвиняют в том, что она в районном чате Лидию Ермошину назвала словом, обозначающим «распутную женщину». В МВД поясняли, что девушка свой поступок объяснила тем, что считает председателя ЦИК виновной в неправильном подсчете голосов во время выборов. Однако в суде Алевтина заявила, что вину не признает. Говорит, что когда писала сообщение, не имела ввиду никого конкретного, не хотела никого оскорбить. Лидия Ермошина в суд не явилась.



Лидия Ермошина Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Гособвинитель Евгений Серяков, оглашая обвинение, заявил, что Алевтина Корчик, имея умысел на публичное оскорбление представителя власти, председателя ЦИК, которая находится под особой охраной государства, в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение, которое представляет Лидию Ермошиной в унизительном положении перед другими пользователями. Сообщение выражено в неприличной форме, противоречит нормам общечеловеческой морали, причиняет моральные и нравственные страдания Ермошиной, в глазах общественности подрывает ее авторитет и авторитет органов власти. Ей предъявлены обвинения по ст. 369 УК (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, максимально возможное наказание — ограничение свободы на срок до трех лет).

Алевтина в суде заявила, что вину не признает. Суду пояснила, что в районном чате появилось видео непристойного содержания.

— Оно меня очень расстроило, так как там была девушка, а видео порнографического содержания. У меня был опыт, что подобным образом шантажировали моего близкого человека. Я вступила в спор с теми, кто непристойно называл девушку на фото. Написала, что большей [распутной женщиной] чем Ермошина, никому не стать все равно. Фамилию я написала, но никого конкретного в виду не имела. Много людей с такой фамилией. Это первое, что всплыло в голове. Фамилию председателя ЦИК узнала, когда мне уже предъявили обвинения, — заявила обвиняемая.

— А для чего вы указали фамилию? Какую цель преследовали? — уточнила судья Лидия Телица.

— Это было импульсивное действие, не было умысла унизить кого-то конкретного, — ответила девушка.



Фото: пресс-служба МВД

В суде зачитали первые показания, которые Алевтина дала, как только ее задержали , в январе 2021 года. Там она признает, что оскорбила главу ЦИК. Почему возникло такое противоречие?

— Давала эти показания под психологическим давлением и принуждением сотрудника, он сам формулировал показания, — пояснила она. — Меня начали пугать, что поеду на Окрестина, была зима, холодно. Мне сказали, что если все подпишу, то поеду домой. Но по итогу, конечно, так не было.

Подписав нужные документы, поехала в тот самый изолятор на улицу Окрестина, где провела трое суток.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, обвиняемая заявила в суде, во время ее допроса, в кабинете либо рядом с ним постоянно находились оперативники ГУБОП, которые ее и задерживали. Защитник Корчик озвучила, что заявляла следователю о том, что при даче показаний на обвиняемую оказывалось давление, также было обращение и в прокуратуру, однако правоохранительные органы нарушений в действиях сотрудников не усмотрели.

Также в ходе судебного заседания выяснилось, что был арестован мобильный телефон, который Алевтина приобрела в декабре 2020 года, а сообщение в районном чате она оставила в октябре, с другого телефона, который успела продать. Еще один важный момент — результат лингвистической экспертизы, согласно которому не представляется возможным прийти к выводу, что негативный комментарий направлен именно в адрес главы ЦИК Лидии Ермошиной. Обвиняемая и защитник просят допросить эксперта в суде.

Сама потерпевшая на заседание не явилась, о причинах неявки суд не уведомила. Прокурор и защитник согласились, что вызывать Ермошину дополнительно не нужно. При изучении письменных материалов дела не прозвучала информация о том, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась сама чиновница. Однако есть информация от оперативника ОБЭП, он по указанию начальства осуществлял мониторинг чатов Московского района — так милиционеры и вышли на обвиняемую.