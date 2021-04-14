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В Минске стартовала XIX выставка научно-методической литературы
14.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выставка научно-методической литературы стартовала сегодня в Минске. Участие принимают около 300 учреждений образования со всех уголков страны. Например, один только оздоровительный центр "Зубренок" представил более 60 методических рекомендаций. Педагоги подготовили пособия с практическими материалами. Информация в формате докладов представлена в гражданском, патриотическом, идеологическом и лидерском направлениях. Также в Национальном выставочном комплексе презентовали схему-тренажер, по которой готовят будущих молодых специалистов. Все материалы можно получить в электронном виде. Форум проводится раз в два года. В рамках экспозиции выставки организованы семинары, конференции и мастер-классы. Вход свободный.
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Выставка научно-методической литературы стартовала сегодня в Минске. Участие принимают около 300 учреждений образования со всех уголков страны. Например, один...
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