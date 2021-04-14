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Брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову назначено три года колонии общего режима
14.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня суд огласил вердикт по делу брестских блогеров. Сергею Петрухину и Александру Кабанову назначено три года колонии общего режима. Мужчины признаны виновными в оскорблении представителя власти, а также организации и подготовке беспорядков, которые повлекли неповиновение милиции, нарушение работы транспорта и предприятий. Помимо прочего, Петрухину вменили и оскорбление судьи. Суд постановил взыскать с блогеров полторы тысячи рублей компенсации морального вреда в пользу правоохранителя. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Сегодня суд огласил вердикт по делу брестских блогеров. Сергею Петрухину и Александру Кабанову назначено три года колонии общего режима. Мужчины признаны...
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