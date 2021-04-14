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Прогноз погоды на 15 апреля
14.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Днем в четверг местами по востоку страны ожидаются сильные дожди.
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Завтра погоду в Беларуси будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Днем в четверг местами по востоку страны ожидаются сильные дожди.
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