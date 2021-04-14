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В Госатомнадзоре рассказали, где и как будут хранить отходы БелАЭС
14.04.2021 17:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Часть отходов БелАЭС будет храниться на самой станции 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища, площадки для которых сейчас выбираются. Об этом
Антонова отметила, что образование отходов – неотъемлемая часть любого производственного процесса, но в данном случае самое главное – безопасность, за которой ведется тщательный контроль.
В ходе работы атомной станции на 99% будут образовываться низко- и среднеактивные отходы. Только 1% придется на долю высокоактивных отходов, которые будут храниться в течение всего жизненного цикла БелАЭС.
Низко- и среднеактивные отходы будут находиться на станции в течение 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища для захоронения. По словам Антоновой, площадки для хранилищ сейчас выбираются.
Для временного хранения на станции отходы будут приводиться в безопасное состояние.
Твердые отходы будут измельчаться, затем прессоваться в специальных контейнерах с последующей герметизацией и паспортизацией. Жидкие – будут упариваться (для уменьшения количества) с последующим переходом в твердое состояние. Газообразные отходы будут выдерживаться на распад и пропускаться через систему фильтров, задерживающую радиоактивные примеси.
«Проектными решениями БелАЭС предусмотрена специальная система приреакторного хранения отработавшего топлива, которая состоит из бассейна выдержки. Она включает целый комплекс мер безопасности. Проектом предусмотрено хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки в течение 10 лет. После этого оно будет направляться на переработку в Россию», - рассказала специалист.
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Страны-соседи очень беспокоятся за безопасность АЭС, расположенной практически на границе с Литвой. Они считают, что при строительстве станции нарушены стандарты и экологические нормы, и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.
Польша и Литва
Так, еще с октября, даже до запуска станции, в Литве готовы
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Часть отходов БелАЭС будет храниться на самой станции 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища, площадки для которых сейчас выбираются.
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