В Светлогорске восьмиклассница призналась гинекологу в связи с взрослым: за дело взялся СК

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске на приеме у гинеколога восьмиклассница рассказала об интимных отношениях с 23-летним парнем. Чем эти отношения могут обернуться для молодого человека, рассказал «Ранак».



Иллюстративное фото

Связь между несовершеннолетней и молодым человеком длились около года. Для встреч парень снимал квартиру.

Проводится проверка. По ее результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет. По ст. 168 УК за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» ему по ч. 1 грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом.

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