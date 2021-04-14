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В Светлогорске восьмиклассница призналась гинекологу в связи с взрослым: за дело взялся СК
14.04.2021 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске на приеме у гинеколога восьмиклассница рассказала об интимных отношениях с 23-летним парнем. Чем эти отношения могут обернуться для молодого человека,
Связь между несовершеннолетней и молодым человеком длились около года. Для встреч парень снимал квартиру.
Проводится проверка. По ее результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет. По ст. 168 УК за «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» ему по ч. 1 грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом.
Кстати, мы уже писали о том, когда и кого
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Проводится проверка. По ее результатам следователи решат, возбуждать уголовное дело или нет.
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