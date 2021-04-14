В Ветковском районе индюки поцарапали припаркованную в деревне машину - и ее владелец через суд добился возмещения вреда

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе индюки стали причиной раздора, а затем и судебного спора между соседями. Подробности рассказали в суде.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эта история началась еще в августе прошлого года. Мужчина припарковал свой Chevrolet Niva у дома в одной из деревень Ветковского района. А через пару дней обнаружил, что его автомобиль поцарапали соседские индюки.

Сосед признавать этот факт упорно отказывался — и владелец поврежденного авто вызвал милицию, а позже обратился и в суд.

Согласно заключению, размер вреда, причиненного автомобилю, составил более трех тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования ответчика — и принял решение в счет возмещения ущерба взыскать с владельца индюков 2549 рублей 58 копеек, а также расходы по оплате услуг оценщика в размере 120 рублей.