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«Счастливый билет под названием «жизнь». Софии Жагунь сделали укол самого дорогого в мире генного препарата
14.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маленькая белоруска София Жагунь получила укол дорогостоящего препарата, который должен остановить прогрессирующее генетическое заболевание. Об этом мама девочки
В среду, 14 апреля, полуторагодовалая София Жагунь получила укол лекарственного препарата Zolgensma от швейцарской компании Novartis. Он должен остановить у девочки прогрессирование неизлечимой генетической болезни — спинальной мышечной атрофии 1-го типа. Это наследственное нейромышечное заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы и люди сперва теряют способность двигаться, а после дышать и глотать.
«Сегодня, 14 апреля 2021 года, моя принцесса, мое солнышко, моя доченька получила самый заветный в ее жизни подарок… Софии ввели препарат Zolgensma. Счастливый билет под названием „жизнь“. Меня переполняют эмоции, слезы счастья, невероятные ощущения», — написала ее мама Юлия Грикель в инстаграме.
Женщина поблагодарила всех, кто помогал семье преодолеть непростой период, оказывал поддержку в получении маленькой Софией поддерживающей терапии, выразила признательность волонтерам, медикам из РНПЦ «Мать и дитя» и в особенности неврологу Ирине Жевнеронок.
Напомним, 28 декабря
В декабре укол этого же препарата впервые в Беларуси
На данный момент в мире существует несколько препаратов, способных остановить развитие спинальной мышечной атрофии, но ни один из них в Беларуси
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«Счастливый билет под названием «жизнь». Софии Жагунь сделали укол самого дорогого в мире генного препарата
Коммерческая стоимость укола препарата превышает 2 миллиона долларов. Семья маленькой Софии выиграла его в лотерею, которую среди нуждающихся проводит...
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