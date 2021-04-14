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В Госатомнадзоре рассказали, где и как будут хранить отходы БелАЭС

14.04.2021 18:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Часть отходов БелАЭС будет храниться на самой станции 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища, площадки для которых сейчас выбираются. Об этом сообщила начальник управления регулирования радиационной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Виктория Антонова агентству Белта.

Антонова отметила, что образование отходов – неотъемлемая часть любого производственного процесса, но в данном случае самое главное – безопасность, за которой ведется тщательный контроль.

В ходе работы атомной станции на 99% будут образовываться низко- и среднеактивные отходы. Только 1% придется на долю высокоактивных отходов, которые будут храниться в течение всего жизненного цикла БелАЭС. 

Низко- и среднеактивные отходы будут находиться на станции в течение 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища для захоронения. По словам Антоновой, площадки для хранилищ сейчас выбираются.

Для временного хранения на станции отходы будут приводиться в безопасное состояние.

Твердые отходы будут измельчаться, затем прессоваться в специальных контейнерах с последующей герметизацией и паспортизацией. Жидкие – будут упариваться (для уменьшения количества) с последующим переходом в твердое состояние. Газообразные отходы будут выдерживаться на распад и пропускаться через систему фильтров, задерживающую радиоактивные примеси.

«Проектными решениями БелАЭС предусмотрена специальная система приреакторного хранения отработавшего топлива, которая состоит из бассейна выдержки. Она включает целый комплекс мер безопасности. Проектом предусмотрено хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки в течение 10 лет. После этого оно будет направляться на переработку в Россию», - рассказала специалист.

О БелАЭС

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко.

Страны-соседи очень беспокоятся за безопасность АЭС, расположенной практически на границе с Литвой. Они считают, что при строительстве станции нарушены стандарты и экологические нормы, и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Так, еще с октября, даже до запуска станции, в Литве были готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны. В январе текущего года литовская сторона создала специальную комиссию, которая занимается вопросами по минимизации угроз от БелАЭС, блокирует поставки электроэнергии из Беларуси и синхронизирует литовские электросети с европейскими.

 
 
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Часть отходов БелАЭС будет храниться на самой станции 10 лет, а затем перемещаться в специальные хранилища, площадки для которых сейчас выбираются.
 
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