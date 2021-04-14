ГАИ Минска проводит уроки безопасности для детей и их родителей

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ГАИ Минска следит за перевозкой детей. Совместно с общественными организациями столичная автоинспекция проводит мастер-классы - так называемые уроки безопасности в школах для детей и их родителей. Автолюбителям объясняют, как правильно выбрать бустер или кресло, которое соответствует росту и возрасту ребенка, а также напоминают соответствующие пункты правил дорожного движения. Кроме того, за перевозкой несовершеннолетних следят и инспекторы ДПС - на дорогах столицы проводят рейдовые мероприятия. Водители получают полезные рекомендации.