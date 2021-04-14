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В Молодечно местный житель сбил 8-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмами ее доставили в местную больницу. 46-летний водитель двигался по улице Космонавтов, когда ребенок переходил дорогу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины происшествия и напоминают: во время подъезда к пешеходному переходу всегда надо быть готовым остановиться.