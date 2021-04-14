ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вера Полякова о пиаре на протестах

14.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

События прошлого года оставили серьезный след в истории нашего государства. Поддавшись информационному давлению со стороны деструктивных телеграм-каналов многие до сих пор продолжают пожинать плоды своих "геройств". Но когда отстаиваешь свою точку зрения, нельзя переходить черту закона и уж тем более пытаться разделить общество. Таким мнением в эфире шоу "Скажинемолчи" поделилась актриса и телеведущая Вера Полякова.

Вера Полякова, актриса: "Я хочу, чтобы люди, которые уже есть, и те, которые придут, имели возможность заниматься искусством, а не делить людей на белых, черных, красных, зеленых, евреев, афроамериканцев и кого-то другого. Мы едины - значит непобедимы. Вот должна быть такая история творческих людей. Я не стала хуже играть на сцене с теми артистами, которые не разделяют моего мнения, также как и они не стали хуже играть со мной. Просто есть люди, которые делают пиар. Кто знал тех людей, которых тут показали, до того момента, как они не стали выступать и давать интервью".

Вера Полякова - гость программы "Скажинемолчи"

Полная версия интервью с Верой Поляковой доступна на официальном YouTube-канале "Беларусь 1". Подписывайтесь и на телеграм-канал проекта "Скажинемолчи", где можно задать свои вопросы и предложить темы для обсуждения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События прошлого года оставили серьезный след в истории нашего государства. Поддавшись информационному давлению со стороны деструктивных телеграм-каналов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову назначено три года колонии общего режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by