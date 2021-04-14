Вера Полякова о пиаре на протестах

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События прошлого года оставили серьезный след в истории нашего государства. Поддавшись информационному давлению со стороны деструктивных телеграм-каналов многие до сих пор продолжают пожинать плоды своих "геройств". Но когда отстаиваешь свою точку зрения, нельзя переходить черту закона и уж тем более пытаться разделить общество. Таким мнением в эфире шоу "Скажинемолчи" поделилась актриса и телеведущая Вера Полякова.





Вера Полякова, актриса: "Я хочу, чтобы люди, которые уже есть, и те, которые придут, имели возможность заниматься искусством, а не делить людей на белых, черных, красных, зеленых, евреев, афроамериканцев и кого-то другого. Мы едины - значит непобедимы. Вот должна быть такая история творческих людей. Я не стала хуже играть на сцене с теми артистами, которые не разделяют моего мнения, также как и они не стали хуже играть со мной. Просто есть люди, которые делают пиар. Кто знал тех людей, которых тут показали, до того момента, как они не стали выступать и давать интервью".





Вера Полякова - гость программы "Скажинемолчи"



Полная версия интервью с Верой Поляковой доступна на официальном YouTube-канале " Беларусь 1" . Подписывайтесь и на телеграм-канал проекта " Скажинемолчи" , где можно задать свои вопросы и предложить темы для обсуждения.