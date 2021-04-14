Леонид Мартынюк провел личный прием граждан в Кличеве

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Активная работа продолжается в полях. Ранних яровых - зерновых и зернобобовых культур - в целом по стране посеяно свыше 65 процентов. Помощник Президента Леонид Мартынюк сегодня в Кличевском районе интересовался ходом кампании, обеспеченностью топливом, сохранностью техники. Он также побывал на производстве пиломатериалов местного лесхоза. Благодаря модернизации здесь перешли на углубленную переработку древесины. Освоен выпуск пеллет. На экспорт поставлено уже свыше 6,5 тыс. тонн хвойного и популярного в Евросоюзе топлива.



Леонид Мартынюк пообщался сегодня и с жителями Кличевского района во время выездного приема граждан. Среди обращений - благоустройство, качество воды и возможность открытия магазина. С такими просьбами обратились несколько жителей домов по улице Заречной. Местным службам поручено разобраться в проблемах.