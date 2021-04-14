За две недели в Минске четыре врача лишились работы по связанным с политикой причинам

Источник материала: Tut.by

12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача Руслана Бадамшина. За последние две недели это уже четвертый случай увольнения медиков, чей уход так или иначе связан с политической ситуацией в стране.

Руслан Бадамшин: в день освобождения после «суток» не мог прийти на работу вовремя, за что и уволен

По специальности Руслан Бадамшин невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работал врачом функциональной диагностики. За восемь месяцев, прошедших после президентских выборов, его задерживали пять раз. Под арестом Руслан Бадамшин провел в сумме 63 суток.



Архивный снимок. Фото: TUT.BY

В последний раз милиция пришла к нему домой накануне Дня Воли — якобы чтобы доставить в отделение на профилактическую беседу. В тот момент Руслан выходил из квартиры на работу и должен был отвезти дочку в школу. Но в итоге на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Несмотря на утверждения Руслана, что он не ругался матом в подъезде, не кричал и не размахивал руками, суд Первомайского района признал его виновным и назначил очередные 15 суток ареста.

Свой пятый административный арест Руслан Бадамшин отбывал в Жодино, его освободили в 7.30 8 апреля. На работу он смог приехать к 12 часам дня.

В объяснительной, которую Бадамшин написал руководству, врач указал, что 8 апреля вышел из жодинского СИЗО в 7.30 утра — в чужом городе он был без денег и телефона. К тому же во время заключения он спал на полу, так как в их камере изъяли подушки, матрасы и спальные принадлежности. Он также не имел возможности принимать душ, у него не было чистой одежды. По этим причинам он приехал на работу позже.

Как следует из приказа, подписанного директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача Руслана Бадамшина принято решение уволить с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».

Что сейчас происходит в РНПЦ?

TUT.BY попытался поговорить с коллегами Руслана Бадамшина по отделению, но они от общения отказались.

Его коллега из другого отделения РНПЦ рассказывает: после того, как стало известно об увольнении Руслана, медики начали собирать подписи под письмом в его защиту. Хотя, признается врач, надежды на то, что обращение на что-то повлияет, у них мало. Сейчас под ним подписались порядка 100 человек. В основном — врачи и научные сотрудники. Средний медперсонал «более пассивно реагирует на эти вещи», рассказывает собеседник.

— Руслан — человек очень скромный. Когда в августе его впервые задержали, никто об этом даже не знал. Во второй раз, когда его судили за шествие медиков, которые пришли поддержать отчисленных студентов БГМУ, был большой резонанс. Мы думали, что его и других коллег отпустят, составили письмо. Тогда свои подписи оставили порядка 200 человек, но никто из администрации нашу идею не поддержал. Мы передали ходатайство адвокату, но на положение Руслана это никак не повлияло. И сейчас понимаем, что это бесполезно. Администрация на такие вещи не реагирует.

Когда Руслана Бадамшина задержали на рабочем месте, чтобы отбыть оставшийся административный арест, это потрясло его коллег, рассказывает врач.

— Большинство, опять же, узнало об этом из интернета. Многие были в шоке, потому что примерили эту ситуацию на себя. То есть тебя вызывают в администрацию, но ты не можешь быть уверенным, что там, в кабинете, будет ждать только начальник, а не кто-то еще. Руслан более активный, и понятно, что на него пытались давить. Но даже если остальные не так активны, никто не застрахован от таких ситуаций.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам врача, в четверг, 8 апреля, Руслан пришел на работу и спокойно отработал смену. Затем, в пятницу, «он провел совершенно обычный рабочий день». А уже 12 апреля узнал, что его увольняют.

— Руслан не тот человек, который привык жаловаться. Вчера он был на рабочем месте, многие к нему подходили, выражали поддержку, подписывали письмо, что не согласны с увольнением коллеги. К сожалению, надежды, что мнение сотрудников будет услышано, мало.

Эта ситуация, говорит врач, довольно негативно сказывается на атмосфере в коллективе.

— Многие работают в тяжелой, гнетущей атмосфере. Кто-то афиширует это, кто-то — нет, но у многих есть план Б: что делать в случае увольнения? Наше РНПЦ — хорошее учреждение в плане клинического лечения, науки, и многие не хотят уходить. Но в то же время думают о такой возможности. Наши врачи — квалифицированные специалисты со знанием иностранного языка, и у них есть поле для маневра. Кто-то уже начал ходить на курсы [повышения квалификации], говоря о том, что «врач в Германии должен делать и это». Нам часто дают понять, что всех можно уволить, заменить, поменять местами. В основном врачи сами жалеют своих пациентов и ближайших коллег, ведь коллектив врачей у нас очень хороший. На этом все пока и держится. Вопрос только в том, сколько так сможет продолжаться.

Елена Баранова: уволена за комментарий в Facebook, «все случилось за пять минут»

Елена Баранова — врач-кардиолог с 25-летним стажем. До недавнего времени она работала в РНПЦ «Мать и дитя». 7 апреля ее уволили — причиной стал ее комментарий под постом в Facebook, рассказывала TUT.BY врач. После этого с ней также попрощались в медицинском центре «Лодэ», где она подрабатывала.



Фото из личного архива. Источник: the-village.me

В комментарии, ставшем причиной увольнения, Елена высказала свое отношение к сотрудникам ОМОНа и то, что она «никогда не простит им сына». Это сообщение она написала еще в феврале. Спустя два месяца его скриншот прислали директору РНПЦ — и в тот же день Елену Баранову уволили.

— Все случилось в один день, за пять минут.

Более подробно об этом Елена Баранова рассказала изданию The Village Беларусь .

— Дальше он [директор] сказал: «Я не хочу ничего знать и слушать. Врач должен быть вне политики. Меня не интересуют ваши эмоции и переживания, кого вы любите или ненавидите. Такой врач в центре мне не нужен. Ваши морально-этические качества не позволяют вам здесь дальше оставаться. Вы здесь больше не работаете. Пишите заявление по соглашению сторон». Я пыталась что-то ответить, сказала, что каждый человек имеет право кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Попробовала объяснить, что написала комментарий на эмоциях, потому что эта тема мне близка, моего сына тоже задерживали. Он сказал, что не хочет ничего слышать, вдаваться в детали этой истории не будет, «вы сами все понимаете», работать здесь вы больше не будете. «Ручку и бумагу дать?», — спросил. «Нет, спасибо, у меня найдется», — ответила я и вышла. Оттуда я сразу пошла к заведующей отделением, сказала, что буду писать заявление. Она даже не спросила, что случилось — просто спокойно дала бумагу. Единственной ее просьбой было отработать до конца дня, а не сразу идти домой.

Через несколько часов эмоции схлынули, и врач просила вернуть написанное заявление, но к тому моменту приказ об увольнении уже был подписан.

Позже стало известно, что Елену Баранову уволили и из медцентра «Лодэ», где она также работала кардиологом.

Наталья Любецкая: в ночь на 1 апреля пропала, когда вышла на работу, попросили написать заявление об уходе

Андрей Любецкий — тот самый врач, под постом которого Елена Баранова оставила комментарий, ставший причиной ее увольнения из РНПЦ «Мать и дитя».

Он челюстной хирург, его жена Наталья — стоматолог, работала в 4-й минской поликлинике. В ночь на 1 апреля она пропала, рассказал Андрей Любецкий в интервью «Наша Ніва», в их доме прошел обыск или осмотр. Спустя несколько дней Наталью показали в «шпионском фильме» ОНТ . Дело в том, что Наталья Любецкая и Игорь Макар учились в одной школе, объясняет «НН». В фильме рассказали, что Наталья по просьбе Макара якобы забирала какие-то документы, что в них было, она не знала. В сюжете утверждают, что в них должны были содержаться сведения из КГБ, но оперативники, раскрыв задумку, подменили данные.

На следующий день, когда Наталья вышла на работу в поликлинику, ее попросили написать заявление на увольнение.

Ирина Беньковская: 25 марта шла по проспекту «слишком красиво одетая», получила штраф в 90 базовых, уволена

13 апреля последний рабочий день в 37-й минской поликлинике был у врача лабораторной диагностики Ирины Беньковской. Об этом рассказывает издание «Наша Ніва».

По информации правозащитников, медика задержали 25 марта, когда она шла по проспекту Независимости. В Октябрьском РУВД на Бенбковскую составили протокол по статье 24.23 КоАП. В тот день женщина шла по тротуару в красном пальто и белом платье.



Фото с сайта nn.by

— Затрымалі, нічога не тлумачачы, пасадзілі ў аўтобус, адвезлі ў РУУС. Для мяне гэта было нечакана. Наколькі разумею, усё праз адзенне непадыходзячага, па меркаванні міліцыі, колеру. Хоць я вельмі люблю белы і чырвоны і даўно іх нашу — і ў побыце, і на працы. Пытанняў да адзення раней не ўзнікала. Цяпер ужо апасаюся, — цитирует врача «Наша ніва». — Пасля ў РУУС сказалі, што я занадта прыгожа апранутая, каб спакойна хадзіць па вуліцах. Склалі пратакол, напісалі, што я прымала ўдзел у недазволеным мітынгу з мэтай выказвання сваіх палітычных поглядаў.

В тот вечер женщину отпустили домой, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. 12 апреля прошел суд, который признал ее виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и назначил штраф в 2610 рублей.

В 37-й поликлинике врач работала по совместительству четыре года. После задержания 25 марта, утверждает она, начались проблемы.

— Мяне звольнілі з 14 красавіка нібыта па пагадненні бакоў, але насамрэч былі выразныя ўказанні - тэлефанавалі з камітэта па ахове здароўя і пыталіся, якія меры прынятыя па мне.



Иллюстративный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В независимой профсоюзной организации медиков «Панацея», которая работает в структуре СПБ, рассказали, за юридической помощью к ним обратился только Руслан Бадамшин, поскольку врач считает свое увольнение несправедливым и намерен оспорить решение администрации РНПЦ в суде. В целом, за такой помощью к ним может обратиться любой медицинский работник, который считает, что его или ее трудовые права были нарушены.

— Руслан сейчас получает юридическую консультацию и помощь. Ситуация у остальных медиков, которые были вынуждены уйти, неоднозначная, поскольку уход по соглашению сторон оспорить крайне сложно, только если доказать, что это было сделано под давлением. А доказать факт давления в суде, наверное, можно только имея диктофонную запись, сделанную с разрешения собеседника. С другой стороны, оставаться работать в таких условиях и понимать, что тебя могут уволить в любой момент, морально очень сложно.

В «Панацее» отмечают, что в Беларуси не хватает несколько тысяч врачей и среднего медицинского персонала. И вынужденный уход каждого — это потеря для коллектива медучреждения.

— Если ежегодный дефицит врачей у нас составляет около двух тысяч специалистов, то, по идее, даже один выпуск медуниверситетов может закрыть эту потребность. Но этого не происходит, и дефицит продолжает сохраняться из года в год. Медики уезжают, но еще большее количество профессионалов просто уходят из профессии.

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси не хватает более двух тысяч врачей и практически столько же — медицинских сестер. В общереспубликанском банке вакансий ищут 2300 врачей-специалистов, 2400 медицинских сестер, 1200 санитаров, 364 фельдшеров-лаборантов, 260 фельдшеров.

Сколько медиков ежегодно «утекает» из страны? Открытой статистики по этому вопросу нет. В недавнем интервью министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что каждый год из Беларуси уезжает примерно 200−250 человек.

— 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200−250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному, — такие данные привел министр.