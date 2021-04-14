|
За две недели в Минске четыре врача лишились работы по связанным с политикой причинам
14.04.2021 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Руслан Бадамшин: в день освобождения после «суток» не мог прийти на работу вовремя, за что и уволен
По специальности Руслан Бадамшин невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работал врачом функциональной диагностики. За восемь месяцев, прошедших после президентских выборов, его задерживали пять раз. Под арестом Руслан Бадамшин провел в сумме 63 суток.
В последний раз милиция
Свой пятый административный арест Руслан Бадамшин отбывал в Жодино, его освободили в 7.30 8 апреля. На работу он смог приехать к 12 часам дня.
В объяснительной, которую Бадамшин
Как следует из приказа, подписанного директором РНПЦ Рышардом Сидоровичем, врача Руслана Бадамшина принято решение уволить с 13 апреля «в связи с отсутствием на работе 8.04.2021 с 10.00 по 12.00 без уважительных причин», а также «принимая во внимание уже имеющиеся неснятые (непогашенные) дисциплинарные взыскания».
Что сейчас происходит в РНПЦ?
TUT.BY попытался поговорить с коллегами Руслана Бадамшина по отделению, но они от общения отказались.
Его коллега из другого отделения РНПЦ рассказывает: после того, как стало известно об увольнении Руслана, медики начали собирать подписи под письмом в его защиту. Хотя, признается врач, надежды на то, что обращение на что-то повлияет, у них мало. Сейчас под ним подписались порядка 100 человек. В основном — врачи и научные сотрудники. Средний медперсонал «более пассивно реагирует на эти вещи», рассказывает собеседник.
— Руслан — человек очень скромный. Когда в августе его впервые задержали, никто об этом даже не знал. Во второй раз, когда его
Когда Руслана Бадамшина
— Большинство, опять же, узнало об этом из интернета. Многие были в шоке, потому что примерили эту ситуацию на себя. То есть тебя вызывают в администрацию, но ты не можешь быть уверенным, что там, в кабинете, будет ждать только начальник, а не кто-то еще. Руслан более активный, и понятно, что на него пытались давить. Но даже если остальные не так активны, никто не застрахован от таких ситуаций.
По словам врача, в четверг, 8 апреля, Руслан пришел на работу и спокойно отработал смену. Затем, в пятницу, «он провел совершенно обычный рабочий день». А уже 12 апреля узнал, что его увольняют.
— Руслан не тот человек, который привык жаловаться. Вчера он был на рабочем месте, многие к нему подходили, выражали поддержку, подписывали письмо, что не согласны с увольнением коллеги. К сожалению, надежды, что мнение сотрудников будет услышано, мало.
Эта ситуация, говорит врач, довольно негативно сказывается на атмосфере в коллективе.
— Многие работают в тяжелой, гнетущей атмосфере. Кто-то афиширует это, кто-то — нет, но у многих есть план Б: что делать в случае увольнения? Наше РНПЦ — хорошее учреждение в плане клинического лечения, науки, и многие не хотят уходить. Но в то же время думают о такой возможности. Наши врачи — квалифицированные специалисты со знанием иностранного языка, и у них есть поле для маневра. Кто-то уже начал ходить на курсы [повышения квалификации], говоря о том, что «врач в Германии должен делать и это». Нам часто дают понять, что всех можно уволить, заменить, поменять местами. В основном врачи сами жалеют своих пациентов и ближайших коллег, ведь коллектив врачей у нас очень хороший. На этом все пока и держится. Вопрос только в том, сколько так сможет продолжаться.
Елена Баранова: уволена за комментарий в Facebook, «все случилось за пять минут»
Елена Баранова — врач-кардиолог с 25-летним стажем. До недавнего времени она работала в РНПЦ «Мать и дитя». 7 апреля ее уволили — причиной стал ее комментарий под постом в Facebook, рассказывала TUT.BY врач. После этого с ней также попрощались в медицинском центре «Лодэ», где она подрабатывала.
В комментарии, ставшем причиной увольнения, Елена высказала свое отношение к сотрудникам ОМОНа и то, что она «никогда не простит им сына». Это сообщение она написала еще в феврале. Спустя два месяца его скриншот прислали директору РНПЦ — и в тот же день Елену Баранову уволили.
— Все случилось в один день, за пять минут.
Более подробно об этом Елена Баранова рассказала изданию
— Дальше он [директор] сказал: «Я не хочу ничего знать и слушать. Врач должен быть вне политики. Меня не интересуют ваши эмоции и переживания, кого вы любите или ненавидите. Такой врач в центре мне не нужен. Ваши морально-этические качества не позволяют вам здесь дальше оставаться. Вы здесь больше не работаете. Пишите заявление по соглашению сторон». Я пыталась что-то ответить, сказала, что каждый человек имеет право кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Попробовала объяснить, что написала комментарий на эмоциях, потому что эта тема мне близка, моего сына тоже задерживали. Он сказал, что не хочет ничего слышать, вдаваться в детали этой истории не будет, «вы сами все понимаете», работать здесь вы больше не будете. «Ручку и бумагу дать?», — спросил. «Нет, спасибо, у меня найдется», — ответила я и вышла. Оттуда я сразу пошла к заведующей отделением, сказала, что буду писать заявление. Она даже не спросила, что случилось — просто спокойно дала бумагу. Единственной ее просьбой было отработать до конца дня, а не сразу идти домой.
Через несколько часов эмоции схлынули, и врач просила вернуть написанное заявление, но к тому моменту приказ об увольнении уже был подписан.
Позже стало известно, что Елену Баранову уволили и из медцентра «Лодэ», где она также работала кардиологом.
Наталья Любецкая: в ночь на 1 апреля пропала, когда вышла на работу, попросили написать заявление об уходе
Андрей Любецкий — тот самый врач, под постом которого Елена Баранова оставила комментарий, ставший причиной ее увольнения из РНПЦ «Мать и дитя».
Он челюстной хирург, его жена Наталья — стоматолог, работала в 4-й минской поликлинике. В ночь на 1 апреля она пропала, рассказал Андрей Любецкий в
На следующий день, когда Наталья вышла на работу в поликлинику, ее попросили написать заявление на увольнение.
Ирина Беньковская: 25 марта шла по проспекту «слишком красиво одетая», получила штраф в 90 базовых, уволена
13 апреля последний рабочий день в 37-й минской поликлинике был у врача лабораторной диагностики Ирины Беньковской. Об этом
По
— Затрымалі, нічога не тлумачачы, пасадзілі ў аўтобус, адвезлі ў РУУС. Для мяне гэта было нечакана. Наколькі разумею, усё праз адзенне непадыходзячага, па меркаванні міліцыі, колеру. Хоць я вельмі люблю белы і чырвоны і даўно іх нашу — і ў побыце, і на працы. Пытанняў да адзення раней не ўзнікала. Цяпер ужо апасаюся, — цитирует врача «Наша ніва». — Пасля ў РУУС сказалі, што я занадта прыгожа апранутая, каб спакойна хадзіць па вуліцах. Склалі пратакол, напісалі, што я прымала ўдзел у недазволеным мітынгу з мэтай выказвання сваіх палітычных поглядаў.
В тот вечер женщину отпустили домой, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок. 12 апреля прошел суд, который признал ее виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии и назначил штраф в 2610 рублей.
В 37-й поликлинике врач работала по совместительству четыре года. После задержания 25 марта, утверждает она, начались проблемы.
— Мяне звольнілі з 14 красавіка нібыта па пагадненні бакоў, але насамрэч былі выразныя ўказанні - тэлефанавалі з камітэта па ахове здароўя і пыталіся, якія меры прынятыя па мне.
В независимой профсоюзной организации медиков «Панацея», которая работает в структуре СПБ, рассказали, за юридической помощью к ним обратился только Руслан Бадамшин, поскольку врач считает свое увольнение несправедливым и намерен оспорить решение администрации РНПЦ в суде. В целом, за такой помощью к ним может обратиться любой медицинский работник, который считает, что его или ее трудовые права были нарушены.
— Руслан сейчас получает юридическую консультацию и помощь. Ситуация у остальных медиков, которые были вынуждены уйти, неоднозначная, поскольку уход по соглашению сторон оспорить крайне сложно, только если доказать, что это было сделано под давлением. А доказать факт давления в суде, наверное, можно только имея диктофонную запись, сделанную с разрешения собеседника. С другой стороны, оставаться работать в таких условиях и понимать, что тебя могут уволить в любой момент, морально очень сложно.
В «Панацее» отмечают, что в Беларуси не хватает несколько тысяч врачей и среднего медицинского персонала. И вынужденный уход каждого — это потеря для коллектива медучреждения.
— Если ежегодный дефицит врачей у нас составляет около двух тысяч специалистов, то, по идее, даже один выпуск медуниверситетов может закрыть эту потребность. Но этого не происходит, и дефицит продолжает сохраняться из года в год. Медики уезжают, но еще большее количество профессионалов просто уходят из профессии.
По
Сколько медиков ежегодно «утекает» из страны? Открытой статистики по этому вопросу нет. В недавнем
— 2021 год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций — то, что пытаются педалировать. 200−250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2600, 2700, 2800, по-разному, — такие данные привел министр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача Руслана Бадамшина. За последние две недели это уже четвертый случай увольнения медиков, чей уход так или...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)