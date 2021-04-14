«А что я - сидел, где я сидел». Журналисты нашли героя видео про «огненную рыбалку»

Источник материала: Tut.by

Газета «Кур'ер» нашла невозмутимого рыбака , который продолжал удить рыбу, несмотря на полыхающую вокруг траву. Судя по беседе с корреспондентом газеты он даже не подозревает, насколько стал популярным.



Фото: kurjer.info

— Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы. «Кур'ер» ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается, — сказал рыбак.

Комментировать «огненную рыбалку» мужчина отказался, заявив, что ему «не надо знаменитости».

— Прихожу, ловлю рыбу. А что я — сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело. Если хотите, приезжайте тут постоянно рыбаков сидит с 29-й танковой дивизии. Все время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку в любое время и будем тут беседовать.

Что касается пожара, то, по его словам, «каждый год пожары эти».

— Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают.

Случчанин пообещал на днях заглянуть в редакцию газеты «Кур'ер». По его просьбе редакция не называет его имя.

Во вторник, 13 апреля, издание опубликовало видео , как флегматичный рыбак продолжает удить рыбу, не смотря на горящую в пойме реки сухую траву.

Видео стало вирусным, его опубликовали многие издания не только в Беларуси, но и России, и Украине.