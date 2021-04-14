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«А что я - сидел, где я сидел». Журналисты нашли героя видео про «огненную рыбалку»
14.04.2021 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Газета «Кур'ер»
— Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы. «Кур'ер» ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается, — сказал рыбак.
Комментировать «огненную рыбалку» мужчина отказался, заявив, что ему «не надо знаменитости».
— Прихожу, ловлю рыбу. А что я — сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело. Если хотите, приезжайте тут постоянно рыбаков сидит с 29-й танковой дивизии. Все время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку в любое время и будем тут беседовать.
Что касается пожара, то, по его словам, «каждый год пожары эти».
— Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают.
Случчанин пообещал на днях заглянуть в редакцию газеты «Кур'ер». По его просьбе редакция не называет его имя.
Во вторник, 13 апреля, издание
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По его просьбе редакция не называет его имя.
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