Молодые следователи Минской области посетили Дворец Независимости

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Молодые следователи Минской области прошли маршрутами Главы государства и почетных гостей Дворца Независимости .



Сотни помещений и около двух десятков залов - гости Дворца прошлись по ключевым позициям: увидели знакомый антураж из TV-трансляций и репортажей о самых важных государственных мероприятиях.



Игорь Домарацкий, начальник отделения Минского РОСК: "Перед экскурсией в семейном кругу с супругой обсуждали, что хотелось бы сюда прийти уже за генеральскими погонами и посмотреть то место, где происходит такое торжественное мероприятие. Дай бог, наша служба будет такая же фундаментальная и грациозная, как это здание. Будем несокрушимы, будем твердо стоять на защите нашей независимости".

В год здесь проходят около двух сотен встреч на высшем уровне. В Большом зале переговоров недавно заседала Конституционная комиссия. А здесь вручают государственные награды. Посетили и Зимний сад перед приемной Президента. Но больше всего сегодняшних гостей дворца поразили цифры - на 90 % символ белорусской государственности сделан руками отечественных мастеров.



Галина Толох, следователь 4-го следственного отделения Минского РОСК: "Очень много элементов национального колорита. Ведь я по первому образованию являюсь учителем белорусского языка и литературы, поэтому для меня это оказалось очень близким, родным и где-то нашло отзыв в моей душе и в моем сердце. Я в восторге!"



Сергей Рутковский, замначальника управления кадров и идеологической работы УСК Минской области: "Здесь меня не покидает чувство гордости за наше государство, за нашу страну и за наших людей. Сколько талантливых людей у нас в стране! Зачастую в ежедневной суете мы не замечаем этого. Но на самом деле мы можем воочию наблюдать, насколько великая наша страна".



Конечной точкой маршрута стал музей. Здесь гости провели больше всего времени, рассматривая эксклюзивные изделия и подарки для Главы государства. В последние месяцы Дворец Независимости принял так много экскурсий, что превращается в открытую народную площадку.

