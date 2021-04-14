Источник материала: БT

Министерство образования пока не инициирует повышение стоимости обучения в вузах. Об этом сегодня заявил глава профильного ведомства во время открытия XIX выставки научно-методической литературы. Что касается попыток некоторых университетов поднять цены на обучение, то этот вопрос решили за счет внутренних ресурсов ведомства.

Изменения в Кодексе об образовании

Игорь Карпенко прокомментировал нововведения в законопроекте "Об изменении Кодекса об образовании" о том, что родители якобы не имеют права вмешиваться в учебный процесс. По словам министра, отдельные интернет-ресурсы и телеграм-каналы намеренно недостоверно преподносят информацию.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Ничего в этой теме не изменилось. Была раньше статья 33 кодекса старой редакции, где было записано право родителей на ознакомление с образовательным процессом, формами, методами работой и т.д.. Сейчас эта статья претерпела небольшое изменение. Стала 34 по своему счету и там прописано, что в порядке, установленном учреждением образования. И это естественно. Если в школе учатся 700 учеников и одномоментно все 700 родителей захотят ознакомиться, то в школе будет коллапс".

Выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобразования не инициирует повышение стоимости образования в вузах Министерство образования пока не инициирует повышение стоимости обучения в вузах. Об этом сегодня заявил глава профильного ведомства во время открытия XIX...

Ознакомиться с инновационными подходами в образовании, новыми решениями по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма и национального самосознания можно в Национальном выставочном центре, где в эти дни проходит выставка научно-методической литературы.