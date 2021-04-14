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Минчанин зарабатывал под видом благотворительности
14.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Этот пример прекрасно показывает всю суть помощи для якобы пострадавших от репрессий государства. Минчанин под видом благотворительности создал сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки. Заказов вместе с деньгами (причем нередко от клиентов из-за границы) было в достатке. Но бескорыстная помощь оказалась ложью. Так, на своем сайте аферист указывал максимальную рыночную стоимость продуктов и ждал, когда наберется большое количество заказов, чтобы потом купить их по оптовым ценам. Разницу забирал себе.
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Этот пример прекрасно показывает всю суть помощи для якобы пострадавших от репрессий государства. Минчанин под видом благотворительности создал сайт, где любой...
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