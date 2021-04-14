Решать жилищно-коммунальные, юридические и бытовые проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии

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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 17 апреля с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Александр Кручанов. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.