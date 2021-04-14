Нательные и напрестольные кресты, иконы, церковная одежда и пасхальные древние сувениры представлены на выставке в Борисове

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"Содружество. Библиотека и коллекционер". Спецпроект Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева продолжился новой инициативой. В галерее заведения открылась выставка местного собирателя антиквариата Михаила Слепухо. Известный краевед представил зрителю выставку церковной пластики малых форм и посвятил ее православной Пасхе.

Наталья Бордиловская расскажет подробнее.



Выставка церковной пластики малых форм



Эта коллекция начиналась с маленькой иконки. Художник гомельского завода "Эмальпосуда" Михаил Слепухо взялся восстановить иконку, оставшуюся от родственницы. Знакомство с духовной реликвией произошло в 80-ых и вдохновило на дальнейший многолетний поиск древних святынь, на их реставрацию. Так формировалось собрание, пополнять которое коллекционер-любитель предполагает и впредь.



Около 80 экспонатов. Нательные и напрестольные кресты, иконы, атрибуты литургии и евхаристии, церковная одежда и пасхальные древние сувениры.

Напоминание о меценате из семьи Колодеевых придает костюму священника нематериальной ценности. Но буквально ценные в денежном эквиваленте вещи здесь также есть. Экспонаты из цветного металла, латуни и меди, есть позолоченные и предметы из серебра.

Один из самых интересных предметов коллекции - вот это яйцо. Оно серебряное - сделано из серебра 88 пробы, это художественное серебро, покрытое эмалью. Яйцо относится ко второй половине 19-го века. На нем клеймо: "Мария Адлер". Это имя знаменитой владелицы ювелирной фабрики в Москве.

Кроме коллекции духовной тематики, Михаил Слепухо демонстрирует и предметный ряд войны 1812 года: пуговицы, погоны, фрагменты оружия. Все эти реликвии найдены на белорусской земле и пополняют представление об атрибутике армий-соперниц того периода и его знаменитой истории.