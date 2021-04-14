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Участники пресс-тура воочию смогли оценить масштабы чернобыльской трагедии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается пресс-тур белорусских блогеров по Гомельской области Как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Продолжается их пресс-тур по Гомельской области....

Как возрождаются земли, пострадавшие от чернобыльской трагедии, своими глазами увидели белорусские блогеры. Продолжается их пресс-тур по Гомельской области. Сегодня его участники отправились в Хойникский район. На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника гости посетили экспериментальную конеферму, где разводят племенных лошадей. Блогеры побывали в музее заповедника, а также ознакомились с работой лаборатории научной части, где исследуют образцы объектов окружающей среды на содержание различных радионуклидов.Впрочем, по их словам, мнение о загрязненных территориях после их посещения меняется. Завершится пресс-тур белорусских блогеров завтра посещением PНПЦ радиационной медицины и экологии человека. Центр является головной организацией по оказанию специализированной медпомощи населению, пострадавшему от катастрофы на ЧАЭС.