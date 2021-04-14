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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямое и честное высказывание Сереги в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Некоторые СМИ за пределами нашей страны продолжают нагнетать обстановку и культивировать негативный образ Беларуси при любом удобном случае. Впрочем, они все...

Некоторые СМИ за пределами нашей страны продолжают нагнетать обстановку и культивировать негативный образ Беларуси при любом удобном случае. Впрочем, они все больше сталкиваются с объективным и разумным взглядом на события в нашей стране. Яркий пример - последнее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона. Респондент - музыкант и продюсер, известный как Серега - не поддался на провокацию и открыто озвучил свою точку зрения, хотя автор интервью напрямую пытался навязать ответы, которые по его логике должны были стать гармоничным продолжением вопроса. Давайте послушаем фрагмент.Прямое и честное высказывание очередной звезды шоу-бизнеса уже по традиции вызвало негодование у диванных критиков. Экстремистские чаты и телеграм-каналы бросили клич устроить исполнителю травлю с посылом, мол, «пусть на своем «Славянском базаре» теперь и выступает». Впрочем, и в реальной, и в виртуальной жизни Серега, как нам думается, без труда за базар ответит.