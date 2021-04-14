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"Мы - белорусы!". Александр Шаманов о секрете успеха работы на полях

14.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Залог хорошего урожая - это еще и трудолюбивые руки.

 Ранние подъемы и непростая работа в полях для нашего следующего героя уже не иначе как стиль жизни. Александр Шаманов уже более 20 лет трудится в одном хозяйстве. И все равно, признается,  очередная посевная - новый опыт. Погода каждый год заставляет менять планы. Приходится Шаманову шаманить, шутят коллеги, не зря ведь хозяйство бьет рекорды по урожайности зерновых - более 100 центнеров с гектара. 

О секрете успеха  в ролике "Мы - белорусы!".

 
 
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Залог хорошего урожая - это еще и трудолюбивые руки.  Ранние подъемы и непростая работа в полях для нашего следующего героя уже не иначе как стиль жизни. Александр...
 
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